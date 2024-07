Zaměstnanci Liberty jsou už podruhé bez výplat. A huť stále bez investora

„Od úterý se registrují žadatelé o proplacení výplaty za červen, opět je nasazeno deset lidí z úřadu práce, kteří pomáhají s vyřizováním potřebných formalit,“ přiblížil aktuální situaci ve firmě odborový předák Petr Slanina.

Úřad práce tak pokračuje v akci, kterou začal už v červnu, po nevyplacení květnových výplat, kdy ve školicím středisku hutě vytvořil své detašované pracoviště, aby zaměstnancům pomohl s vyplňováním potřebných lejster.

„Úřad práce dosud přijal celkem 4 227 žádostí pracovníků Liberty o náhradu mzdy, 3 787 žádostí bylo schváleno a 3 118 již vyplaceno,“ informoval Martin Bušo, tiskový mluvčí Úřadu práce ČR, o dosavadním průběhu s tím, že se do pondělka podařilo vyplatit zhruba 80 procent žádostí.

Radí lidem s odchodem do důchodu

Oproti minulému měsíci je zaměstnancům huti k dispozici jeden úředník navíc. „Je tam člověk, který radí starším zaměstnancům, kterým zbývá jen pár let do důchodu, s možným využitím předčasného odchodu do důchodu,“ doplnil odborář. „Po vládě chceme, aby v tomto případě umožnila předčasný odchod bez sankcí, tedy bez snižování výše důchodu.“

Chybějící peníze jsou hlavním problémem Liberty. Dalším, neméně důležitým pak je absence investora, který by koupil celou huť, včetně energetiky, a znovu rozjel prvovýrobu. Zájemci se zatím hlásí jen o menší provozy. Například o rourovnu má zájem mateřská firma Třineckých železáren Moravia Steel, o vysoké pece a ocelárnu ale zatím zájem neprojevila.

Proti prodeji odvalu jsou věřitelé

Peníze se současný management snaží získat, kde se dá. Jednou z navrhovaných možností je prodej odvalu, kam huť vyváží strusku, za 120 milionů korun. Proti tomu se už ale postavili první věřitelé. Například podle ostravské společnosti Ecocoal Slag Handling, která se zpracováním strusky zabývá, je bez tohoto odvalu nemyslitelné opětovné spuštění vysoké pece. „Pro dlužníka a pro provoz vysoké pece a pro provoz pánvových pecí a ostatních navazujících provozů je toto zařízení nepostradatelné a aktuálně nenahraditelné,“ stojí ve sdělení k návrhu dlužníka.

A zástupci Ecocoal Slag Handling jdou ještě dál. „V případě prodeje Odvalu Lihovarská třetí osobě se tak dlužník může dostat do stejné či obdobné situace jako v případě společnosti Tameh,“ dodali s tím, že jsou připraveni za prodávaný areál nabídnout více než avizovaných 120 milionů korun.

Jakou cenu areál důležitý pro zachování výroby železa a oceli v huti má, naznačuje i obdobné podání další ostravské společnosti Jiperastav. Podle ní není do prodejní ceny započítán třeba materiál za miliardu korun, který odval obsahuje.

A nejen ten. „Cena převáděných nemovitostí by se měla i po započtení hodnoty surovin v odvalu, které může nový majitel zpeněžit, blížit 1,6 miliardám, nikoliv 120 milionům korun s DPH,“ napsala firma Krajskému soudu v Ostravě s tím, že případně za odval nabízí vyšší cenu, 125 milionů korun.

V obnovení prvovýroby železa, nejvýznamnějšího provozu huti, už nevěří téměř nikdo. „Víme, že je to špatné, ale o obnovení hutní prvovýroby se budeme snažit do poslední chvíle,“ dodal Petr Slanina.