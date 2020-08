Hutní společnost může stavět ocelárnu bez studie vlivu na životní prostředí

Ministerstvo to stanovilo v závěru zjišťovacího řízení. „MŽP rozhodlo, že změna záměru ‚Modernizace ocelárny‘ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a tedy nepodléhá posouzení podle zákona,“ stojí v rozhodnutí ministerstva.

„Navrženou změnou nedojde k navýšení výrobní kapacity oproti již posouzenému řešení. Navržené technologie budou plnit požadavky odpovídající BAT (nejlepší dostupné techniky, pozn. red.). Záměr bude využívat stávající zázemí a technickou infrastrukturu.“

Zástupci společnosti Liberty rozhodnutí ministerstva vítají. „Liberty Ostrava získala ke svému investičnímu plánu na modernizaci ocelárny kladné vyjádření od ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu na životní prostředí,“ potvrdila mluvčí ostravské Liberty Barbora Černá Dvořáková.

Na rozdíl od současné ocelárny, využívající čtyři tandemové pece, by měly v nové ocelárně fungovat dvě hybridní pece využívající vedle surového železa i šrot. To by mělo ve výsledku ulehčit životnímu prostředí.

„Hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce huť nahradit současné tandemové pece, bude mít výrazně menší vliv na životní prostředí, například emise tuhých znečišťujících látek sníží o 30 procent a emise CO 2 o více než polovinu,“ dodala mluvčí ostravské Liberty.

Vedle modernizace samotné ocelárny chce huť zlepšit svou konkurenceschopnost i připojením na síť velmi vysokého napětí, které dosud kunčické továrně chybí. Poté by mohla využívat hybridní pece ještě výhodněji.

Jistotu bude mít huť v pátek

Zatím se musí spoléhat jen na dodávky své někdejší elektrárny, kterou ale po majetkových operacích předchozího vlastníka, společnosti ArcelorMittal, už nevlastní.

„Důležitou součástí modernizace ocelárny je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které nám umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel ze sta procent ze šrotu. Příprava připojení je v plném proudu, pracujeme na tom, abychom jej postavili do roku 2025,“ vysvětlil Pascal Genest, generální ředitel Liberty Ostrava.

Definitivní jistotu, že pro stavbu ocelárny nepotřebují EIA, budou mít hutníci v pátek, kdy končí možnost podat proti rozhodnutí ministerstva rozklad.