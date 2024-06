Liberty na sebe podala insolvenční návrh, má závazky přes pět miliard

„Mohu potvrdit, že soud obdržel insolvenční návrh společnosti Liberty Ostrava, dále bude postupováno podle zákona,“ konstatoval mluvčí krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

O ukončení preventivní restrukturalizace informovala huť už ve středu. „Liberty oznámilo ukončení preventivní restrukturalizace, soud toto oznámí na úřední desce, tím tato skončí,“ doplnil Igor Krajdl.

Podle zástupců Liberty firma doplatila na složitou situaci na trhu. „Plán preventivní restrukturalizace byl extrémně zatížen mnoha vnějšími faktory, zejména pokračujícím zhoršováním tržních podmínek v Evropě a zpožděním v přidělování emisních povolenek, které podniku náležejí, od českých úřadů, a to na neurčito. Tyto vlivy způsobují, že Liberty Ostrava již nemůže splnit podmínky původního plánu,“ konstatovala už ve středu Kateřina Zajíčková, tisková mluvčí Liberty Ostrava.

Podle insolvenčního návrhu Liberty v současnosti dluží přes pět miliard korun.„Peněžité závazky dlužníka z obchodního styku po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů činí nejméně částku ve výši 5,034 miliardy korun,“ stojí v insolvenčním návrhu s tím, že dlužník není nyní s to tyto závazky plnit.

Liberty marně doufala, že jí vzrostou zisky

Liberty uvedla, že její restrukturalizační plán získal v hlasování masivní podporu věřitelů. „Bohužel, dlužníkem neovlivnitelné okolnosti v mezidobí snížily vyhlídky na úspěšnou realizaci připraveného plánu pod hranici předvídanou zákonem o preventivní restrukturalizaci. Současně výrazně zesílil i tlak na dlužníkovu likviditu, což vedlo v posledních několika týdnech k nezanedbatelné akumulaci nových pohledávek po splatnosti,“ uvedla firma, kterou zastupuje bývalý ministr spravedlnosti za ANO a nynější advokát kanceláře Wolf Theiss Robert Pelikán.

Při rozhodnutí pro preventivní restrukturalizaci Liberty kalkulovala s předpoklady uznávaných analytických společností, že letos výrazně oživí poptávka po jejích výrobcích, a že tím pádem naroste i ziskovost její výroby. „Tyto předpoklady se nenaplnily,“ konstatovala firma. Uvedla, že proto není schopna financovat náročné obnovení výroby z vlastních zdrojů a je nucena hledat zájemce o koupi alespoň části jejího provozu.

„Z procesní opatrnosti si dlužník dovoluje podotknout, že část celkových závazků dlužník neuznává a vede o ně spor. Největší sumu představují pohledávky uplatňované společností Tameh Czech v celkové výši 2,18 miliardy korun,“ uvedla Liberty.

Insolvence znamená změnu i pro pracovníky huti. „Zaměstnanci Liberty, která na sebe podala insolvenční návrh, mohou od pondělí žádat úřad práce o výplatu nevyplacené mzdy,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Úřad podle něj posílí kapacity na pobočce v Ostravě.

Jurečka řekl, že zaměstnanci Liberty mohou o náhradu nevyplacené mzdy zažádat den po výplatním termínu, který v huti připadá na tento pátek. „Pracovníci úřadu práce se budou snažit žádosti zpracovat v řádu dní,“ doplnil.

Liberty sdělila, že se potýká s hospodářskými potížemi od loňského podzimu. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí.

28. února 2024

V insolvenčním návrhu Liberty uvedla, že má téměř 5000 zaměstnanců. Převážná část zaměstnanců je od prosince doma. Před věřiteli dosud firmu chránilo moratorium vyhlášené soudem a huť chystala preventivní restrukturalizaci.

Ve středu ale Liberty oznámila, že od preventivní restrukturalizace ustupuje, požádá soud o reorganizaci podle insolvenčního zákona a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů.

Ideální je prodat huť vcelku, míní hejtman i primátor

Podle hejtmana Josefa Bělici (ANO) a primátora Ostravy Jana Dohnala (Spolu) by konec výroby v Liberty znamenal pro zaměstnance pokles životní úrovně. Oba však doufají, že investora je možné najít.

„Za mě je prioritou, aby se podnik nerozprodával po částech, protože to by podle mého znamenalo konec integrované výroby oceli na severní Moravě. Byl bych rád, kdyby se prodal jako celek,“ řekl Bělica.

Kraj podle hejtmana nemá možnosti, jak zaměstnancům pomoci. „V tomto směru nemá žádné pravomoci, jak do toho zasáhnout nebo vstoupit, bohužel,“ uvedl. Domnívá se, že pro zaměstnance bude složité najít uplatnění na trhu práce.

„Ti lidé jsou kvalifikovaní v hutnictví a obávám se, že Moravskoslezský kraj není schopen tyto lidi absorbovat bez toho, aniž by jim klesla životní úroveň a museli do nekvalifikovaných profesí. Pokud člověk pracuje v huti a je specialista na odlévání oceli, tak jinou kvalifikovanou práci v Moravskoslezském kraji nenajde, nebo velmi těžko. Doufám, že se najde nějaký, nejlépe český investor, který fabriku zachrání. Myslím si, že to možné je,“ podotkl Bělica.

Primátor Jan Dohnal současný vývoj situace nepovažuje za překvapivý. „Situace byla poměrně neřešitelná už v těch úvodních fázích. Řízený proces insolvence nemusí být úplně špatně, pokud se povede najít nějakého strategického partnera, který by podnik v insolvenci odkoupil, tak by to mohlo být dobré,“ řekl Dohnal.

Stejně jako hejtman za ideální považuje odkoupení huti jako celku. „Pokud by se tam dále neměla rozvíjet prvovýroba železa a související ocelářské provozy, je pro mě z pohledu města důležité, aby se území nerozprodalo mezi řadu vlastníků. Nejčernější scénář je, že tam některé provozy budou fungovat a některé budou opuštěné, území se rozdrolí. Zůstaly by tam spousty hluchých a nevyužitých míst,“ uvedl Dohnal.