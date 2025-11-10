Zkrachovalou Liberty koupilo v konkurzu sdružení firem SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna, které ovládá ministr Martin Pecina. Nový vlastník podnik převzal i s přibližně 2 350 aktivními zaměstnanci.
|
ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív
„Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke 2 000,“ řekl už tehdy Strouhal.
V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ uvedl pro Českou televizi ředitel.
Uvedl, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.
Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou ‚srdcaři‘ a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak aby nám pomohli tam, kde to huť v daný den potřebuje,“ řekl Strouhal.
|
Zkrachovalá Liberty má nového majitele, kupuje ji sdružení firem exministra Peciny
Uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel.
Nová huť
Liberty Ostrava skončila v konkurzu, poté co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová huť.
Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.
Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, začínají první investice, takže toto všechno pomáhá. Samozřejmě snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ uzavřel Strouhal.