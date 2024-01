Situace v Liberty je vážná, zaměstnanci se příští týden asi nevrátí, říká odborář

Ďurčo: Pomoc státu firmám s cenami energií je nedostatečná, má být vyšší Pomoc státu energeticky náročným firmám ve výši 3,5 miliardy korun je nedostatečná, měla by být mnohem vyšší, řekl rovněž předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Český průmysl podle něj přestává být konkurenceschopný. Zástupci odborů podle něj také požadují úpravu věku odchodu do důchodu pro náročné profese. „V průmyslové alianci panuje shoda, že ta částka je opravdu malá, představujeme si tu pomoc na mnohem vyšší úrovni, protože tuzemský průmysl opravdu přestává být konkurenceschopný,“ řekl Ďurčo. Premiér Petr Fiala (ODS) už dříve uvedl, že stát na pomoc energeticky náročným firmám uvolní 3,5 miliardy korun. Peníze použije na snížení plateb společností, které jsou připojené k vysokému a velmi vysokému napětí, za obnovitelné zdroje energie, a to v průměru o dvě třetiny. Pomoc je určena pro téměř 25 tisíc odběrných míst. „Pokrývač v 68 letech na střeše? Nereálné“ Dalším tématem dnešního jednání podle Ďurča byl věk odchodu do důchodu pro náročné profese. „Nesouhlasíme s prodloužením věku odchodu do důchodu. Pevně věřím, že kompromis se sociálními partnery bude nalezen, protože opravdu vnímáme, že ta jednání jsou úmyslně prodlužována,“ řekl. Doplnil, že se na toto téma odbory s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) sejdou 30. ledna, jasno by pak mělo být do konce listopadu, uvedl. „Neumíme si představit, že by pokrývač pracoval v 68 letech někde na střeše, to je naprosto nereálné,“ řekl předseda odborového svazu Stavba ČR Pavel Zítko. ČR prý není připravena na konec uhlí Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) Rostislav Palička uvedl, že OS PHGN společně s Českomorovskou konfederací odborových svazů spustil ve středu petici za energeticky bezpečnou Českou republiku. Týká se například nedávno uzavřené dohody na klimatické konferenci v Dubaji, která vyzývá k postupnému omezování fosilních paliv s cílem odvrátit klimatické změny. „My to cítíme tak, že ČR není připravena na to, aby v nejbližších letech skoncovala s uhlím,“ doplnil Palička. Petici vnímá jako způsob, jak oslovit občany a seznámit je se situací v tuzemské energetice, řekl.