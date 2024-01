Odboráři vyzývají policii k prověření Liberty, vadí vyvedených osm miliard

Do situace v ostravské huti Liberty by mohli zasáhnout i policisté a státní zástupce. Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo ve čtvrtek uvedl, že je vyzval, aby zjistili, co se stalo s penězi, které byly z huti v minulosti vyvedeny.