Krajské státní zastupitelství vstoupilo do insolvenčního řízení se zadluženou hutí

„Státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstoupilo tento týden,“ řekl státní zástupce Robert Hradišťan.

Podle mluvčího Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla není vstup krajského státního zastupitelství do insolvenčního řízení ničím výjimečným.

„Ty důvody jsou v zásadě dva. První spočívá v tom, že společnost Liberty je poměrně regionálně významná společnost, zaměstnává okolo pěti tisíc zaměstnanců, což už samo o sobě odůvodňuje účast v tom řízení,“ poznamenal Krajdl.

Druhým důvodem byla skutečnost, že v médiích často zaznívala prohlášení různých vládních představitelů, že ve společnosti Liberty snad mělo docházet k nějakému vyvádění finančních prostředků ke škodě společnosti.

„To jsou ale velmi obecná prohlášení, ale to je asi to, co zaujalo naši pozornost,“ řekl Hradišťan.

Očekává, že insolvenční správce, kterým byla ustanovena společnost TP Insolvence, přezkoumá hospodaření společnosti.

„To znamená, že prověří některé finanční transakce z toho pohledu, zda to nemohla být takzvaná neúčinná právní jednání, což by byla jednání poškozující nebo zvýhodňující věřitele, a to zejména finanční transakce v rámci skupiny. To by mělo být asi nějakou standardní činností toho správce a vyčkám tedy na výsledek jeho šetření. Zatím je to v té fázi, že se seznamujeme s podklady a dokumenty, je toho samozřejmě hodně,“ uvedl Hradišťan.

Insolvenční správce

Další postup krajského státního zastupitelství bude záviset na tom, jak se řízení bude dále vyvíjet.

„Teď nějaké konkrétní kroky úplně naplánované nejsou. Bude se to odvíjet od situace, od zpráv insolvenčního správce, protože on samozřejmě může podat nějaké druhy žalob, ale to teď hodně předbíhám,“ podotkl Hradišťan.

Podle Krajdla není vstup státního zastupitelství do řízení ničím výjimečným. „Za mě je to zcela obvyklý proces u velkých, důležitých konkurzů, oni mají nejenom ten trestní dohled, ale i takzvaný civilní dohled, takže bývá to poměrně časté, že v těch velkých významných konkurzech se připojuje i státní zastupitelství, aby v podstatě sledovalo, zda je všechno v pořádku a případně vstoupilo do toho řízení s nějakými podněty,“ řekl Krajdl.

Účelem účasti státního zastupitelství v insolvenčním řízení je ochrana veřejného zájmu. Státní zastupitelství může vstoupit do insolvenčního řízení ve kterémkoli stadiu řízení. Jeho vstup do insolvenčního řízení může být například na základě poznatků z trestního řízení nebo třeba insolvenčního rejstříku či na podnět insolvenčního správce.

Státní zastupitelství může z řízení vystoupit, ale v případě nutnosti do něj opětovně i vstoupit. Účastnit se může i schůze věřitelů. Zaměřit se rovněž může na přezkoumávání přihlášených pohledávek.