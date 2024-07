Odbory Liberty: Hrozí, že většina lidí z huti odejde. Výroba pak bude nereálná

Zaměstnancům huti, kterých má podnik zhruba pět tisíc, firma už dva měsíce neuhradila mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce. Na písemnou výzvu odborářů upozornila Česká televize.

Po začátku insolvenčního řízení poskytuje stát zaměstnancům nevyplacené mzdy po dobu tří měsíců. Zaměstnancům Liberty už úřad posílá mzdy za květen a červen.

„Upozorňujeme na to, že pokud zaměstnanci nedostanou jasnou odpověď na to, kdo a jak jim bude platit za měsíc srpen, tak většina zaměstnanců prostě dá do konce července výpověď. My je potřebujeme udržet, protože pokud zaměstnanci odejdou, tak už se nevrátí a bude nereálné, aby se vrátila výroba oceli do Ostravy,“ řekl předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Insolvenční správce podle něj musí chránit majetek firmy a součástí tohoto majetku jsou i zaměstnanci. „Majetek Liberty Ostrava bez zaměstnanců je v podstatě skoro bezcenný. Takže my to vnímáme tak, že insolvenční správce si na to může dokonce vzít půjčku a může je zaplatit tímto způsobem,“ řekl odborový předák.

Původní Nová huť Klementa Gottwalda byla založena koncem roku 1951 a hned se zařadila mezi největší podniky svého druhu ve střední Evropě. Po změně režimu byla privatizována.

Státní podíl v Nové huti získala v roce 2003 společnost LNM Holdings, respektive indický ocelářský magnát Lakšmí Mittal. Později se firma přejmenovala na ArcelorMittal Ostrava a byla součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.

V roce 2019 ArcelorMittal ostravskou huť prodal. Od července 2019 je slezský podnik součástí skupiny Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty a nese název Liberty Ostrava.

„Třetí případ zpackaného přístupu vlády“

Huť měla už delší dobu problém platit závazky. Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma.

V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V návrhu Liberty uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, jež není schopna plnit, převyšují pět miliard korun.

Slanina řekl, že odboráři chtějí apelovat na vládu, aby se k situaci postavila jinak než slovy, že s tím nemůže nic dělat. „Je to třetí případ zpackaného přístupu vlády k tomu, co se vlastně na huti děje – poprvé to bylo při špatné privatizaci, podruhé, když Mittal prodával huť Guptovi, a teď je třetí možnost a ta už je opravdu poslední,“ dodal Slanina.