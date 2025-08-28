Informace o vypovězení smlouvy dorazila zaměstnancům jen pár dnů poté, co insolvenční soud v Ostravě schválil záměr prodeje firmy. Tu za 3,1 miliardy korun získal někdejší ministr vnitra Martin Pecina.
Podle oficiálního vysvětlení stojí za rozhodnutím nutnost přizpůsobit podmínky současným možnostem zadlužené hutě.
„Výše odstupného u dlouhodobě zaměstnaných může dosáhnout až jedenáctinásobku jejich průměrného výdělku, protože se skládá jak ze zákonné složky, tak z částky poskytované nad rámec zákona. Naším cílem je zajistit zejména prostředky k navýšení rozpočtu na odměny pro aktivní zaměstnance. Proto je nutné nastavit nový rámec, který bude dlouhodobě udržitelný a umožní navýšení odměn,“ uvedl mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Ostrava Michal Štefl.
Mzdový dodatek končí už v září
Výpovědní lhůta kolektivní smlouvy činí šest měsíců a začne běžet 1. září. Všechny její podmínky tak zůstávají zachovány až do 28. února 2026.
Mzdový dodatek kolektivní smlouvy končí už 1. září. Tento byl v posledních měsících několikrát prodlužován, na dalším se odbory s vedením firmy doposud nedomluvily.
Pokud by v té době došlo k propouštění, zaměstnanci mají stále nárok na odstupné podle dosavadní smlouvy. Jakmile však lhůta skončí a nepodaří se vyjednat novou dohodu, zůstanou zaměstnancům pouze nároky podle zákoníku práce.
Odborový předák Petr Slanina krok insolvenčního správce ostře kritizuje. „Pokud během šesti měsíců nestáhne zaměstnavatel výpověď nebo se nepodaří uzavřít novou smlouvu, zaměstnanci budou mít nároky už jen podle zákoníku práce. Vnímáme to jako obrovský hazard,“ komentoval výpověď.
Podle něj by to pro lidi znamenalo ztrátu všech benefitů a možnost, že zaměstnavatel jednostranně vydá mzdový předpis, který je jen na jeho libovůli.
Odbory: Skončí i dosud váhající zaměstnanci
Rozhodnutí se už nyní projevuje na atmosféře mezi zaměstnanci. „Ti, kteří už předtím váhali, jestli má smysl ve firmě zůstat, dnes pravděpodobně skončí. A jde často o klíčové lidi,“ dodává Slanina. Podle odborů krok navíc odporuje dosavadní komunikaci s insolvenčním správcem.
„Celou dobu nám říkal, že nemůže jít přes datum prodeje, a proto nás výpověď teď překvapila. Dokonce nás udivilo i to, že kolektivní smlouva hrála roli při stanovení kupní ceny hutě,“ podotýká odborový předák. Otázkou zůstává, proč insolvenční správce výpověď podal právě nyní – těsně po schválení prodeje, a ne dříve, nebo to naopak nenechal až na nového vlastníka.
Podobný krok totiž může při případném propouštění zaměstnavateli ušetřit stovky milionů korun. Insolvenční správce, ani vedení Liberty Ostrava na tuto otázku ale neodpovědělo.
Tým insolvenčního správce podle Slaniny také naznačil, že by z podniku mělo odejít okolo 200 lidí, zatím nebylo řečeno kdy. „Přímo to nespecifikovali, ale nemělo by to být z výrobních závodů,“ řekl odborový předák.
Výpověď kolektivní smlouvy přichází ve chvíli, kdy Liberty Ostrava funguje jen v omezeném režimu. Několik provozů pracuje v systému takzvaného tollingu, tedy zpracování surovin dodaných externími partnery.
Odbory přitom už dříve upozorňovaly, že ve výrobních provozech zaměstnanci chybí, i když výroba neběží pravidelně. Insolvenční správce navíc ještě počítá s odchodem přibližně dvou set lidí z některých částí závodu.
Prodej hlavního závodu Liberty Ostrava je těsně před dokončením, čeká se pouze na souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
V podmínkách výběrového řízení se kolektivní smlouva nezmiňuje, nový vlastník tak nebude vázán ničím nad rámec zákoníku práce a případně platné nové dohody.
Dopis vedení Liberty a insolvenčního správce zaměstnancům
Vážení zaměstnanci,
Důvodem tohoto kroku je nutnost aktualizovat stávající podmínky, které již neodpovídají současným ekonomickým a provozním možnostem společnosti – zejména v oblasti odstupného. Naším cílem je nastavit nový rámec, který bude dlouhodobě udržitelný a umožní navýšit rozpočet ve prospěch aktivních zaměstnanců, například formou výkonových odměn.
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro zaměstnance se tím nic nemění – všechny podmínky zůstávají v platnosti až do doby, než bude uzavřena nová dohoda.
Současně jsme se se zástupci odborových organizací dohodli na pokračování pravidelných jednání s cílem najít oboustranně přijatelné řešení a uzavřít nové podmínky kolektivní smlouvy, které budou odpovídat aktuálním potřebám obou stran.
Věříme, že společným úsilím dospějeme k dohodě, která bude přínosem pro všechny zaměstnance.