Ostravská ocelárna potřebuje elektřinu z Nošovic, umožní modernizaci

Do další fáze se dostává příprava modernizace ocelárny ostravské společnosti Liberty. Ta nyní zveřejnila studii EIA, nezbytnou pro výstavbu vedení vysokého napětí potřebného pro provoz navrhované hybridní ocelárny.

„Připojení k síti velmi vysokého napětí je pro celkovou transformaci ostravské huti naprostou nezbytností. Je nedílnou součástí modernizace ocelárny, založené na výstavbě dvou hybridních pecí, které nahradí současné tandemové pece,“ vysvětlil Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny Liberty Steel.

Do areálu někdejší Nové hutě paradoxně zatím žádný podobný přívod vysokého napětí není, potřeby firmy dlouhé roky zajišťovala vlastní elektrárna.

Její výkon už na plánovanou modernizaci ocelárny nestačí. Elektrárna navíc není v majetku skupiny Liberty. Dřívější majitel, společnost ArcelorMittal, ji už dříve z firmy vyvedl a převedl na společnost Tameh.

Dodávky elektřiny i dalších médií tak nemá vedení hutě pod kontrolou, dlouhodobě se se společností Tameh pře o ceny dodávaných energií a přivedení 400kV vedení do areálu by Liberty vylepšilo vyjednávací pozici.

Od stavby nové ocelárny si vedení firmy slibuje také snížení spotřeby koksu i surového železa.

„Modernizace ocelárny spolu s vedením velmi vysokého napětí budou zásadním krokem k omezení naší závislosti na dovážených surovinách včetně uhlí a k výrobě zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030,“ dodal Sambit Beborta.

Šrotu je dlouhodobý nedostatek

Pokud se Liberty podaří dotáhnout modernizaci ocelárny do úspěšného konce, měla by v Ostravě provozovat dvě hybridní pece se zhruba stejnou produkcí, jako mají současné čtyři tandemové.

V hybridních pecích by se následně mohla vyrábět ocel jak s využitím surového železa, tak se zajištěním dostatečného množství elektřiny, jen ze šrotu. Což by ve výsledku vedlo i ke snížení emisí CO 2 .

Problémem snahy o maximální využití šrotu ale je jeho dlouhodobý nedostatek na trhu. Je proto otázkou, nakolik bude ekonomické provozovat ocelárnu bez současné výroby surového železa ve vysokých pecích. V těch by při výrobě surového železa mohl koks postupně nahradit například vodík.

Nová trasa povede 17 kilometrů

V případě českých hutí, konkrétně Liberty a Třineckých železáren, nikde jinde už v České republice vysoké pece nejsou, se odhaduje, že by přechod na vodíkovou výrobu oceli či výrobu ze šrotu mohl znamenat minimálně desetinásobné navýšení spotřeby elektřiny.

Z nošovické rozvodny by do areálu Liberty měla vést zhruba 17 kilometrů dlouhá trasa přes Dobrou, frýdecko-místecké Panské Nové Dvory, Bruzovice, Sedliště, Řepiště, Horní Datyni a Vratimov. S trasou by neměl být problém, je dlouhodobě plánována a využívá část plánovaného koridoru mezi dětmarovickou elektrárnou a Nošovicemi.

Novou ocelárnu chtějí ve společnosti Liberty dokončit v roce 2025 „Dodavatele hybridních pecí oznámíme v prvním čtvrtletí. Pracujeme na dokumentaci pro příslušná územní a stavební povolení, která by měla umožnit zahájení výstavby pecí v roce 2023,“ dokončil Beborta.