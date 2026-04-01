Policie hledá případné oběti zneužívání z tábora v Beskydech. Přihlaste se, vyzývá

Autor:
  15:50
Policie hledá případné oběti údajných nezákonných sexuálních praktik a dalších mravnostních deliktů na letních táborech jedné známé agentury v Beskydech. Případné oběti se mají přihlásit na policejním e-mailu.
ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policie začala prověřovat aktivity na táborech Agentury H+H poté, co někteří z někdejších účastníků začali popisovat, jak je například takzvaní animátoři sexuálně obtěžovali. Mluvili o osahávání, sexistických narážkách, údajně došlo dokonce na pohlavní styk s nezletilými.

Policisté začali oznámení prověřovat, není však známo, jestli už byl někdo obviněn, nebo dokonce obžalován.

„Kriminalisté, kteří pracují na objasnění tohoto případu, žádají případné potencionální poškozené, kteří mají zájem věc řešit, aby je kontaktovali na e-mail krpt.skpv.ook.evidence@pcr.cz,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Doplnila, že prověřování oznámení pokračuje, ale policisté k výzvě nepřistoupili kvůli tomu, že nemají dostatek informací. „Je to z důvodu, aby se uzavřel okruh osob, které se cítí být v souvislosti s činností sdružení poškozeny,“ konstatovala policejní mluvčí.

Tábor se letos už neuskuteční

Policie dále podle Jirouškové vyslýchá různé lidi a získané informace vyhodnocuje. Konkrétnější však policie nebyla.

„Vzhledem k dané fázi trestního řízení, která je neveřejná, a také ve spojitosti s ochranou zvlášť zranitelných obětí a samozřejmě respektem presumpce neviny nyní nelze uvést žádné bližší informace,“ shrnula Jiroušková důvody omezených sdělení.

Kauzu na sociálních sítích spustila jedna z bývalých účastnic tábora, nyní influencerka, které zveřejnila zprávy se sexuálním obsahem, které jí v době, kdy jí bylo třináct let, posílal pracovník tábora. Poté se začali ozývat další bývalí táborníci, a to i chlapci.

Agentura obvinění odmítla a její vedení bylo zprávami podle vlastních zpráv velmi překvapeno, protože prý o stížnostech neví. V poslední době však oznámila, že letos se tábor s více než třicetiletou tradicí neuskuteční a zřejmě už se tak nestane ani v dalších letech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.