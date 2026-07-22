Shakespeare opět na slezskoostravském hradě. Hlavním tahákem je Komedie omylů

Letos je hlavní premiérou festivalu, který se odehrává také v Brně, Praze a Bratislavě, titul Komedie omylů, jejž režíroval šéf činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch Štěpánek.
„Jedná se o pražské představení, které má ale díky režisérovi a obsazení trochu ostravský nádech,“ uvedl ředitel festivalu v Ostravě Andrej Harmečko.
Fraška odehrávající se ve starobylých Syrakusách je postavená na groteskních záměnách dvou párů identických dvojčat. V hlavních rolích se představí Marek Adamczyk, Vojtěch Vondráček, Jakub Kohák, Marek Taclík a Aneta Krejčíková, ale také herci spjatí s Ostravou.
Dvojčata – sluhy hrají bývalý dlouholetý člen Komorní scény Aréna Šimon Krupa a absolvent ostravské konzervatoře Petr Buchta, jenž začínal v Těšínském divadle. Hudbu k představení složil ostravský skladatel Nikos Engonidis.
Komedie omylů měla na konci června úspěšnou premiéru na Pražském hradě. Teď míří do Brna a na ostravskou hradní scénu zavítá po Marné lásce snaze, poetické Zimní pohádce, kterou čeká derniéra, Veselých paničkách windsorských a Othellovi na konci července.
Návštěvnost festivalu je stabilně velmi dobrá. Hlavně si našel věrné diváky, kteří se vracejí kvůli kvalitním představením se skvělými herci, ale také kvůli atmosféře letního večera v prostředí hradu.
Andrej Harmečkoředitel festivalu v Ostravě
Srpnový program doplní vedle nové slovenské inscenace Zkrocení zlé ženy úspěšný titul Večer tříkrálový.
Většina z dvaceti představení ostravské části festivalu je téměř vyprodaná, na některá zbývají poslední vstupenky. „Návštěvnost festivalu je stabilně velmi dobrá. Hlavně si našel věrné diváky, kteří se vracejí kvůli kvalitním představením se skvělými herci, ale také kvůli atmosféře letního večera v prostředí hradu,“ shrnul Andrej Harmečko.
U každého představení však panuje nejistota, jestli ho nezruší déšť. „Na několik dalších dnů vypadá předpověď počasí dobře, tak uvidíme, jak to letos bude,“ doplnil ředitel.
Speciálním doplňkem ostravské přehlídky bude přestavení členů londýnské divadelní společnosti Buzz Studios v divadle Komorní scéna Aréna v první srpnové úterý.
Jejich hra Petty Men (Malicherní muži) zavede diváky do zákulisí a nabídne netradiční pohled na Shakespearovu tragédii Julius Caesar. „Jsem rád, že se mi podařilo přivést do Ostravy také cizojazyčné divadlo,“ podotkl ředitel Harmečko. Divákům budou k dispozici české titulky.