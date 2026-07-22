Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Shakespeare opět na slezskoostravském hradě. Hlavním tahákem je Komedie omylů

Petra Sasínová
  6:12
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském hradě představením Marná lásky snaha. (20. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...
12 fotografií
Devatenáctý ročník Letních shakespearovských slavností začal v Ostravě představením Marná lásky snaha. Raná komedie nejslavnějšího dramatika všech dob Williama Shakespeara, kterou v roce 2024 režisér Filip Nuckolls nastudoval s předními českými herci, je jednou ze sedmi inscenací, jež mohou diváci vidět během července a srpna na otevřené scéně Slezskoostravského hradu.

Letos je hlavní premiérou festivalu, který se odehrává také v Brně, Praze a Bratislavě, titul Komedie omylů, jejž režíroval šéf činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Vojtěch Štěpánek.

„Jedná se o pražské představení, které má ale díky režisérovi a obsazení trochu ostravský nádech,“ uvedl ředitel festivalu v Ostravě Andrej Harmečko.

Fraška odehrávající se ve starobylých Syrakusách je postavená na groteskních záměnách dvou párů identických dvojčat. V hlavních rolích se představí Marek Adamczyk, Vojtěch Vondráček, Jakub Kohák, Marek Taclík a Aneta Krejčíková, ale také herci spjatí s Ostravou.

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském hradě představením Marná lásky snaha. (20. července 2026)
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském hradě představením Marná lásky snaha. (20. července 2026)
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském hradě představením Marná lásky snaha. (20. července 2026)
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském hradě představením Marná lásky snaha. (20. července 2026)
12 fotografií

Dvojčata – sluhy hrají bývalý dlouholetý člen Komorní scény Aréna Šimon Krupa a absolvent ostravské konzervatoře Petr Buchta, jenž začínal v Těšínském divadle. Hudbu k představení složil ostravský skladatel Nikos Engonidis.

Komedie omylů měla na konci června úspěšnou premiéru na Pražském hradě. Teď míří do Brna a na ostravskou hradní scénu zavítá po Marné lásce snaze, poetické Zimní pohádce, kterou čeká derniéra, Veselých paničkách windsorských a Othellovi na konci července.

Návštěvnost festivalu je stabilně velmi dobrá. Hlavně si našel věrné diváky, kteří se vracejí kvůli kvalitním představením se skvělými herci, ale také kvůli atmosféře letního večera v prostředí hradu.

Andrej Harmečkoředitel festivalu v Ostravě

Srpnový program doplní vedle nové slovenské inscenace Zkrocení zlé ženy úspěšný titul Večer tříkrálový.

Většina z dvaceti představení ostravské části festivalu je téměř vyprodaná, na některá zbývají poslední vstupenky. „Návštěvnost festivalu je stabilně velmi dobrá. Hlavně si našel věrné diváky, kteří se vracejí kvůli kvalitním představením se skvělými herci, ale také kvůli atmosféře letního večera v prostředí hradu,“ shrnul Andrej Harmečko.

U každého představení však panuje nejistota, jestli ho nezruší déšť. „Na několik dalších dnů vypadá předpověď počasí dobře, tak uvidíme, jak to letos bude,“ doplnil ředitel.

Speciálním doplňkem ostravské přehlídky bude přestavení členů londýnské divadelní společnosti Buzz Studios v divadle Komorní scéna Aréna v první srpnové úterý.

Jejich hra Petty Men (Malicherní muži) zavede diváky do zákulisí a nabídne netradiční pohled na Shakespearovu tragédii Julius Caesar. „Jsem rád, že se mi podařilo přivést do Ostravy také cizojazyčné divadlo,“ podotkl ředitel Harmečko. Divákům budou k dispozici české titulky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours

Skunk Anansie - první den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy

Momentka před zahájením soudního líčení v drogové kauze. (16. července 2026)

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Premium
ilustrační snímek

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

Shakespeare opět na slezskoostravském hradě. Hlavním tahákem je Komedie omylů

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností začal na Slezskoostravském...

Devatenáctý ročník Letních shakespearovských slavností začal v Ostravě představením Marná lásky snaha. Raná komedie nejslavnějšího dramatika všech dob Williama Shakespeara, kterou v roce 2024 režisér...

22. července 2026  6:12

Jsem natěšený, hlásí Skuhravý. Na nervozitu je už prý kouč Baníku starý

Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý.

Nervózní? Ne, natěšený! V takovém rozpoložení je Roman Skuhravý, trenér fotbalového Baníku, před startem první ligy. Tu Ostravští začnou v sobotu v 17.00 ve Zlíně.

21. července 2026  19:34

Tuny kamení padají do jámy. OKD zahájily zasypávání posledního dolu na Karvinsku

Zasypávání posledního černouhelného Dolu ČSM Jih na Karvinsku. (21. července...

Takřka kilometr padá kamení při zásypu jedné ze dvou jam Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Ten byl součástí posledního činného černouhelného dolu v České republice. Těžba tam skončila letos na konci ledna....

21. července 2026  15:31

Jak hrál Baník? Výsledky letní přípravy na sezonu 2026/27

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Jak se ostravští fotbalisté připravovali na nový ligový ročník? V našem přehledu najdete kompletní výsledky hráčů Baníku v letní přípravě na sezonu 2026/27. Tým absolvoval herní kemp v Polsku a...

21. července 2026  14:27

Povodně v Krnově poničily i vodárenskou síť. Město do ní investuje přes 50 milionů

Krnov investuje do městské sítě vodovodů a kanalizace desítky milionů korun. Na...

Vodovody, kanalizační síť, čistírna odpadních vod i úpravna pitné vody v Krnově se začaly modernizovat. Cílem investice, jež překročí padesát milionů korun, je odkanalizování dalších částí města,...

21. července 2026  14:12

Požár stovek balíků slámy likvidovala i speciální technika. Lidé neměli větrat

Hasiči likvidovali požár hromady asi tří stovek balíků slámy v Hlučíně na...

Hasiči z Opavska a Ostravska likvidovali v noci na úterý v Hlučíně požár stovek balíků slámy. Při hašení jim pomohl také pásový nakladač a teleskopický manipulátor z blízkého stanoviště hasičského...

21. července 2026  11:13

Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Nový kouč fotbalistů Baníku Ostrava Roman Skuhravý na prvním tréninku.

Roman Skuhravý je přesvědčený, že nepřesvědčivý výkon z přípravného utkání v Trenčíně nebude mít vliv na sobotní úvodní utkání nového ročníku první ligy ve Zlíně. Ostravští fotbalisté zakončili o...

21. července 2026  8:45

Dopravní podnik Ostrava se propadl do mírné ztráty i přes vyšší tržby z jízdného

Dopravní podnik Ostrava má ve vozovém parku například trolejbusy Solaris.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zakončil loňské hospodaření s mírnou ztrátou 775 tisíc korun po zdanění, to představuje výrazný propad oproti předchozímu roku, kdy městská společnost vykázala zisk...

21. července 2026  5:59

Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Premium
ilustrační snímek

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

21. července 2026

Všude je krev. Žena svérázně odbyla volající obchodnici, ta zalarmovala policii

Ilustrační snímek

Šokující telefonát zalarmoval policii. Žena při hovoru s pracovnicí telemarketingové společnosti tvrdila, že právě zabila svého manžela a všude je krev. Když policisté dorazili na místo, zjistili, že...

20. července 2026  15:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Byla to vydařená show, pozlobila nás jen bouřka, hodnotí nový šéf Colours

Filip Košťálek se kolem hudby pohybuje už více než 10 let. V ostravském...

Ani rozmary počasí nedokázaly pokazit 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Ten si letos prošel generační obměnou pod vedením nového ředitele Filipa Košťálka, který nahradil Zlatu...

20. července 2026

Dům hrůzy v Ostravě končí. Začalo velké stěhování obyvatel problémové ubytovny

Premium
Problémovou ubytovnu Hlubina v Ostravě opouští zhruba 350 obyvatel. Důvodem je...

Začalo stěhování nájemníků z hotelového domu Hlubina v Ostravě-Jihu, který se musí do září kompletně vyklidit před plánovanou přestavbou na moderní bytový dům. Zchátralý objekt ze sedmdesátých let...

20. července 2026  10:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×