„Pracovníci krajské hygienické stanice budou letos pravidelně monitorovat kvalitu vody na pětadvaceti koupacích místech na území Moravskoslezského kraje,“ avizoval mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
K dispozici už jsou i první výsledky, a to z odběrů z Žermanické a Těrlické přehrady, nádrží Brušperk, Baška, Olešná, z Vrbického a Kališova jezera, z Karvinského jezera i Hlučínské štěrkovny. Všude rozbory prokázaly vyhovující jakost vody.
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Řada míst zve také na novinky. Po modernizaci do sezony vstoupilo Hlučínské jezero. U vstupu je digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu, dopravním spojením a počasí. Na hladině přibyly plavecké ostrůvky, na pláži stínící prvky, dělníci opravili i tamní hřiště.
„Loni přišlo třicet dva tisíc návštěvníků, letos chceme atakovat padesát tisíc,“ netají ambice Petr Staš, ředitel Sportu a kultury Hlučín, jež se o zázemí jezera stará.
U bohumínských Kališova a Vrbického jezera se proměnil terén – nově navezenou zeminu pracovníci technických služeb vyrovnali na místech, kde se lidé nejvíce pohybují. U Kališova jezera vytvarovali i dětskou pláž a navezli písek a drobné kamínky. Vrbické jezero láká na nové dětské atrakce.
Karvinské moře se chlubí obnovenými moly i nově navezenou písečnou pláží. „Nově jsme do areálu přivezli i sety pro posezení,“ řekla správkyně areálu Renáta Bujoková.
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Na novinky však lákají i městská koupaliště, jež už jsou v plném provozu. To opavské je bohatší o dřevěná relaxační lehátka na terase i na písečné ploše. Krnovské láká na nové dětské hřiště i otevření druhého vstupu a například havířovské otevřelo novou opalovací tribunu.
Nový Jičín otevřel nové celé venkovní koupaliště. „Po roční pauze může veřejnost opět v létě využívat areál s velkým plaveckým i dětským bazénem v nerezovém provedení, tobogánem, vodními atrakcemi, vířivkami a modernizovaným zázemím s unikátním bezpečnostním systémem,“ uvedla mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
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Město za práce a vybavení zaplatilo 110 milionů korun. Koupaliště teď absolvuje rok ve zkušebním provozu, aby zhotovitel mohl odstranit případné nedostatky.
„Současný tobogán má o více než osm metrů delší skluzavku než ten původní. Uzavřený tubus místy prosvětlují různé obrazce, což je velmi efektní,“ popsal jednu z novinek Miroslav Klimpar z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.
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Unikátem je ale bezpečnostní systém AngelEye. „Je to systém, který pomocí umělé inteligence vyhodnocuje pohyby lidí ve vodě a pomáhá plavčíkům. Protože na dno bazénu je vlivem odrazů světla, vln a množství lidí špatně vidět, snímají aktivity plavců podvodní kamery,“ popsal Václav Dobrozemský, místostarosta Nového Jičína.