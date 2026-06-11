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Lepší zázemí a vybavení, plavce hlídá AI. Koupaliště lákají na novinky

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  6:23
Nová mola, lavičky i pláže u přírodních ploch, vylepšené areály městských plováren, a v Novém Jičíně dokonce koupaliště zcela nové včetně AI, jež pomáhá plavčíkům. Navíc, jak hlásí hygienici po kontrolách vodních nádrží, všude čistá a ke koupání vhodná voda. Na severu Moravy a ve Slezsku začala koupací sezona.
Nový Jičín pro letošní letní sezonu otevřel kompletně zrekonstruované...

Nový Jičín pro letošní letní sezonu otevřel kompletně zrekonstruované koupaliště. | foto: ČTK

Zázemí areálu Hlučínského jezera. Na březích jsou nové stínící prvky.
Zázemí areálu Hlučínského jezera. Na březích jsou nové stínící prvky.
Hlučínské jezero, letos nově s plovoucími moly
Nový Jičín pro letošní letní sezonu otevřel kompletně zrekonstruované...
9 fotografií

„Pracovníci krajské hygienické stanice budou letos pravidelně monitorovat kvalitu vody na pětadvaceti koupacích místech na území Moravskoslezského kraje,“ avizoval mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.

K dispozici už jsou i první výsledky, a to z odběrů z Žermanické a Těrlické přehrady, nádrží Brušperk, Baška, Olešná, z Vrbického a Kališova jezera, z Karvinského jezera i Hlučínské štěrkovny. Všude rozbory prokázaly vyhovující jakost vody.

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Řada míst zve také na novinky. Po modernizaci do sezony vstoupilo Hlučínské jezero. U vstupu je digitální obrazovka s aktuálními informacemi o areálu, dopravním spojením a počasí. Na hladině přibyly plavecké ostrůvky, na pláži stínící prvky, dělníci opravili i tamní hřiště.

Zázemí areálu Hlučínského jezera. Na březích jsou nové stínící prvky.

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„Loni přišlo třicet dva tisíc návštěvníků, letos chceme atakovat padesát tisíc,“ netají ambice Petr Staš, ředitel Sportu a kultury Hlučín, jež se o zázemí jezera stará.

U bohumínských Kališova a Vrbického jezera se proměnil terén – nově navezenou zeminu pracovníci technických služeb vyrovnali na místech, kde se lidé nejvíce pohybují. U Kališova jezera vytvarovali i dětskou pláž a navezli písek a drobné kamínky. Vrbické jezero láká na nové dětské atrakce.

Karvinské moře se chlubí obnovenými moly i nově navezenou písečnou pláží. „Nově jsme do areálu přivezli i sety pro posezení,“ řekla správkyně areálu Renáta Bujoková.

Relax, zábava i lepší služby, slibují provozovatelé

Na novinky však lákají i městská koupaliště, jež už jsou v plném provozu. To opavské je bohatší o dřevěná relaxační lehátka na terase i na písečné ploše. Krnovské láká na nové dětské hřiště i otevření druhého vstupu a například havířovské otevřelo novou opalovací tribunu.

Nový Jičín otevřel nové celé venkovní koupaliště. „Po roční pauze může veřejnost opět v létě využívat areál s velkým plaveckým i dětským bazénem v nerezovém provedení, tobogánem, vodními atrakcemi, vířivkami a modernizovaným zázemím s unikátním bezpečnostním systémem,“ uvedla mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

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Město za práce a vybavení zaplatilo 110 milionů korun. Koupaliště teď absolvuje rok ve zkušebním provozu, aby zhotovitel mohl odstranit případné nedostatky.

„Současný tobogán má o více než osm metrů delší skluzavku než ten původní. Uzavřený tubus místy prosvětlují různé obrazce, což je velmi efektní,“ popsal jednu z novinek Miroslav Klimpar z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.

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Unikátem je ale bezpečnostní systém AngelEye. „Je to systém, který pomocí umělé inteligence vyhodnocuje pohyby lidí ve vodě a pomáhá plavčíkům. Protože na dno bazénu je vlivem odrazů světla, vln a množství lidí špatně vidět, snímají aktivity plavců podvodní kamery,“ popsal Václav Dobrozemský, místostarosta Nového Jičína.

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