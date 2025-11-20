„Jsem tu tři měsíce a nejvíc mě potěšili zaměstnanci. Jejich odbornost a zkušenost. Někteří tu jsou deset, patnáct, dvacet, někdy i třiatřicet let,“ hodnotí svůj start ve funkci šéfa mošnovského letiště Martin Šturala. „Příjemně ho překvapilo, jakou podporu poskytuje letišti kraj. Neviděl jsem předtím do detailů. Letiště má velmi dobrou infrastrukturu a technické vybavení. Negativně mě zatím nic nepřekvapilo,“ pokračuje Šturala.
Vy jste dosud působil ve VOP v Novém Jičíně, který je známý ve vojenském sektoru. V letectví jste ještě nepracoval?
Pocházím z Nového Jičína, na letiště jsem chodil už jako dítě, takže jsem měl určité povědomí o tom, jak to tady funguje. Před příchodem jsem pracoval ve VOP Nový Jičín. Třináct let. Byla to moje první práce. Začínal jsem jako technický zaměstnanec a postupně jsem se dostal do managementu, posledních pět let jsem byl technickým a poté výkonným ředitelem pověřeným vedením podniku. Už jsem ale chtěl odejít a zkusit něco jiného.
Každý ředitel letiště by byl rád, kdyby tu měl „velkou“ společnost, ale nelžeme si do kapsy – Emirates tu asi jen tak mít nebudeme.