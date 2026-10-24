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Ostravské letiště jedná o další cargo lince. Náklady mohou létat do Ázerbájdžánu

Darek Štalmach
  17:18

Přistávací plocha mošnovského letiště | foto: archiv Letiště Leoše Janáčka

Na novou pravidelnou leteckou nákladní linku se zřejmě mohou těšit v Mošnově. Z ostravského Letiště Leoše Janáčka by se mohly začít přepravovat náklady ke Kaspickému moři, do ázerbájdžánského Baku.

„Pravidelná nákladní letecká linka Ostrava–Baku by českým exportérům otevřela další cestu do světa. Její zavedení jsem podpořil při jednání se Silk Way West Airlines, se kterými už ostravské letiště jedná,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Ostravské letiště má s nákladní dopravou do ázerbájdžánské metropole zkušenosti. „Do Baku již proběhly charterové lety, nyní jednáme o možnosti zavedení pravidelné linky,“ potvrdila mluvčí ostravského letiště Kateřina Pustějovská.

Kdy by nová linka mohla začít fungovat a jak často by letadla létala, ale zatím není jasné.

Ostravské letiště nyní nabízí pravidelné nákladní linky do Lipska a do Kolína nad Rýnem. Další pravidelné charterové lety míří do Číny.

Další rozvoj? Jednáme s čínskými partnery

„Nákladní doprava patří mezi priority dalšího rozvoje letiště. Jednáme s dalšími dopravci o možnostech rozšíření provozu a zároveň sledujeme vývoj spolupráce s čínskými partnery, se kterými diskutujeme o jejím možném dalším rozvoji,“ doplnila Pustějovská.

Od začátku roku do konce září prošlo mošnovským letištěm více než 16 tisíc tun nákladu, meziročně o čtyři procenta více. Vedení letiště očekává, že mírný růst vydrží i do konce roku.

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Ne všechny statistiky jsou ale příznivé. Podle údajů organizace ACI Europe letiště v samotném srpnu odbavilo 1 026 tun nákladu, meziročně o 11,4 procenta méně. Letošní srpnový pokles nebyl první. Loni se ve stejném měsíci meziročně snížil o 14,2 procenta.

Údaje ACI Europe a samotného letiště se přitom výrazně liší. Zatímco podle ACI prošlo letištěm za prvních osm měsíců letošního roku necelých 7 900 tun nákladu, letiště za devět měsíců vykazuje více než dvojnásobek. Důvodem je odlišný způsob vykazování.

„Zatímco ACI Europe počítá pouze náklad, který se skutečně přepravuje letecky, my do statistik zahrnujeme vše, co u nás odbavíme jako letecké cargo, tedy i náklad, který následně pokračuje třeba po silnici na jiné letiště,“ vysvětlila Pustějovská.

Přípravu rekonstrukce dráhy na mošnovském letišti protahují dotazy stavitelů

Zatímco nákladní doprava v srpnu meziročně klesla, cestujících přibylo. Letiště jich během osmého měsíce odbavilo téměř 112 tisíc, což je meziročně o 4,3 procenta více.

Od ledna do konce září prošlo letištěm podle jeho údajů více než 474 tisíc cestujících, meziročně o sedm procent více. Za celý loňský rok přitom Mošnov poprvé překročil hranici půl milionu pasažérů, když jich odbavil 506 201.

Růst počtu cestujících zaznamenávají také okolní letiště. Katovice za prvních osm měsíců letošního roku odbavily více než 5,3 milionu lidí, meziročně o 7,5 procenta více. Krakov se dostal téměř na deset milionů pasažérů a vykázal růst 14,5 procenta. Mošnov za stejné období podle ACI Europe zaznamenal nárůst o 3,8 procenta.

Vedle rozšiřování provozu čeká letiště také rozsáhlá rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy. Její příprava se však dál protahuje. Kraj opět prodloužil lhůtu pro podání nabídek stavebních firem. Nově je očekává do 27. října.

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