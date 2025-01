Ostravské letiště hlásí rekord, loni odbavilo téměř půl milionu cestujících

„Dlouhodobě zaznamenáváme rostoucí poptávku cestujících po létání. Díky spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi se nám podařilo zařadit do nabídky z našeho letiště rekordních třináct novinek, mezi nimiž nechyběly oblíbené turistické cíle, jako jsou Málaga, Podgorica, Fuerteventura a Tirana,“ uvedl generální ředitel letiště Jaromír Radkovský.

Z Mošnova se loni létalo do 31 destinací. Nejvíce cestujících zamířilo do Egypta, Řecka a Turecka. Mezi nejvyhledávanější destinace patřily turecká Antalya, egyptské Marsa Alam a Hurghada nebo bulharský Burgas.

Pravidelné linky létaly do Londýna a Varšavy, v prosinci se začalo létat na Mauricius a do thajského Phuketu.

Nová linka do španělské Girony

„Spojení do Londýna je dlouhodobě jednou z nejvyužívanějších linek. Loni jsme také zaznamenali významný růst zájmu o linku do Varšavy, která cestujícím nabízí návazné spojení do více než devadesát destinací po celém světě,“ uvedl Radkovský.

Od 30. března začne z Mošnova létat pravidelná linka do Girony nedaleko Barcelony.

„Rok 2024 potvrdil, že Letiště Leoše Janáčka se stává významným hráčem v letecké dopravě. Rekordní výsledky v počtu cestujících i objemu nákladu zdůrazňují jeho rostoucí důležitost v rámci českého i mezinárodního trhu,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Radek Podstawka (ANO).

Z letiště létají pravidelné nákladní spoje do Lipska a do Kolína nad Rýnem v Německu, do Taškentu v Uzbekistánu, odkud dále pokračuje do Číny, a spoj do Almaty v Kazachstánu.