Letiště v Mošnově kvůli covidu odsouvá i start letecké linky do Kyjeva

Po přesunu a oddálení obnovení spojení s Londýnem a přerušení linky do Varšavy včetně letů do Prahy má vedení Letiště Leoše Janáčka další špatnou zprávu pro osobní leteckou přepravu. V plánovaném termínu nevzlétne ani plánovaná linka do ukrajinského Kyjeva.