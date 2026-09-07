Příprava téměř čtyřmiliardové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy ostravského letiště v Mošnově se protahuje. Moravskoslezský kraj původně očekával nabídky stavebních firem už 20. července, nyní je termín posunut až na 7. října. A ani ten zřejmě nebude konečný.
Důvodem jsou desítky dotazů potenciálních uchazečů a následné změny či doplňování zadávací dokumentace. Jen od poloviny srpna ji kraj upravoval několikrát, poslední vysvětlení zveřejnil na začátku září.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s předpokládanou hodnotou 3,9 miliardy korun bez DPH, ani samotný zadavatel nepředpokládal, že by nedošlo k významnějšímu prodloužení zadávacího řízení,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
Na začátku září byla lhůta stanovena na 2. října. Mezitím ji kraj prodloužil o dalších pět dnů. A další posun už sám očekává.
„Na základě prozatím zaslaných a doposud nezodpovězených dotazů je jasné, že dojde k dalšímu prodloužení termínu,“ doplnila mluvčí kraje.
Firmy řeší především technické podrobnosti rekonstrukce. Dotazy se týkají samotné demolice a výstavby dráhy, ale například také trafostanic, retenčních nádrží, betonáren či způsobu zpracování vybouraného betonu. Odpovědi někdy vyžadují změny projektové dokumentace nebo soupisu prací.
Problém to není
Letiště samotné v posouvání soutěže zásadní problém zatím nevidí.
„Vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky vnímáme nutnost provést výběrové řízení důkladně tak, aby potenciální uchazeči měli co nejpřesnější a nejkompletnější informace,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Martin Šturala.
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Kraj zatím počítá s předáním staveniště vítězné firmě během února příštího roku. I tento termín ale bude záviset na dalším průběhu soutěže a podpisu smlouvy.
„Posun v řádu jednotek měsíců není problém, jen bude nutné patřičně přizpůsobit harmonogram, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší,“ dodal Šturala.
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Celá rekonstrukce je rozdělena do sedmi etap, smluvní doba stavby činí 1 050 dnů od převzetí staveniště. Kraj se snaží, aby byla stavba dokončena do konce roku 2029.
Termín uzavření hlavní dráhy
Nejcitlivější bude třetí etapa, během které bude hlavní dráha zcela uzavřena. Její přesný termín má vítězný zhotovitel stanovit až podle zkušeností z první části stavby.
Časové období vyhrazené na tuto etapu pak bude pro něj závazné, aby letiště mohlo s dostatečným předstihem informovat letecké společnosti o úplném přerušení provozu dráhy.
Rekonstrukce zahrnuje nejen 3,5 kilometru dlouhou dráhu, ale také většinu pojezdových drah, odbavovací plochy, nové rychlé výjezdy z dráhy, odmrazovací stání či modernizaci světelného a navigačního vybavení letiště.