Mošnovské letiště postaví halu na přepravované zboží a rozšíří železnici

Budoucnost mošnovského letiště je podle náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky z ODS právě v nákladní dopravě.

„My teď spouštíme spolu se Správou železniční dopravní cesty projekt rozšíření kolejí, které vedou do Mošnova. Ty koleje nikdy nebyly dělané pro lidi, byly vždycky dělané pro náklad,“ řekl Unucka.



Díky novým investorům z oblasti logistiky nyní v mošnovské průmyslové zóně vznikají velká překladiště.

„Předpokládá se, že do Mošnova bude jezdit deset sedmisetmetrových vlaků za den, a tím pádem by mohly zmizet z cest některé kamiony. Ale aby tam ty velké vlaky mohly zajet, tak se musí udělat odbočka z hlavní trati ve Studénce a musí se trošku rozšířit nádraží v Sedlnici,“ řekl náměstek.

Část nákladu z překladišť, šlo by o jednotky procent, by se podle něj měla přepravovat letecky. Náměstek řekl, že to vypadá, že by se kraj mohl dohodnout na velmi výrazném zvýšení leteckého nákladu se společností DHL.

„Každá jednotka procent pro letiště je velmi velmi zajímavé číslo, protože stačí, když DHL lítá místo jednou dvakrát denně, a rázem ta čísla jsou úplně někde jinde. Takže budoucnost letiště je v logistice. My jsme dali letišti zelenou, aby si mohlo postavit cargo halu, aby mělo co nabídnout, protože ostatní letiště už haly mají,“ sdělil Unucka.

Rozpočet na stavbu haly se podle něj pohybuje mezi 10 a 20 miliony korun. „Bude se soutěžit a někdy během června - července se začne stavět. Bude modulární, takže pokud budou další zájemci, tak velmi rychle se dá postavit v rámci platného stavebního povolení další modul,“ řekl náměstek.

Konec létání do Prahy

Z Mošnova létají v současnosti pravidelné linky do Londýna a italského Bergama nedaleko Milána. Jak ale dříve upozornil server zdopravy.cz, i pravidelná linka do Itálie je v ohrožení.

Tento týden skončí letecké spojení mezi Ostravou a Prahou, jehož ukončení oznámily České aerolinie v prosinci. Sezonní charterové lety směřují do turistických oblastí, hlavně do Řecka, Bulharska a Egypta.

Loňský rok byl pro letiště nejúspěšnější v historii. Podle Unucky přepravilo dosud nejvíce cestujících i leteckého nákladu. Přesná čísla letiště zatím zpracovává. Obchodní ředitel Stanislav Bujnovský ale už dříve uvedl, že letiště za tři čtvrtě roku 2018 odbavilo víc lidí než za celý rok 2017, což bylo více než 320 tisíc cestujících.