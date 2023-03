V Mošnově vzniká nákladní terminál. Propojí leteckou dopravu s pozemní

„Po mnoha letech se nám konečně podaří dostat kargo na profesionální úroveň. Dostaneme se z toho stanu, který dnes používáme, na úroveň, kterou si letiště zaslouží,“ konstatoval při úterním zahájení stavby generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský. „Stavba nákladního terminálu by měla být dokončena na podzim tohoto roku.“

Zahájení stavby nákladního terminálu vítá i hejtman Ivo Vondrák. „V roce 2016 jsme v podstatě přemýšleli, k čemu nám to letiště je. Chvíli to i vypadalo, zda na něj nepověsit kladku a nezavřít jej,“ komentoval zahájení stavby terminálu. „Vytvořili jsme ovšem novou vizi a na místě, kde se kříží železniční, silniční a letecká doprava chceme vytvořit nový přístav Moravskoslezského kraje. A to vše vedlo k tomu, co se tu dnes dá vidět.“

Zatím musí stačit obří stan

Pro letiště bude zprovoznění nákladního terminálu znamenat velký posun kupředu. V současnosti se manipulace s leteckými náklady odehrává v podstatě v obřím stanu. A i ten je pro potřeby odbavení nákladů už malý.

„Nynější prostory mají dohromady zhruba 2,5 tisíce metrů čtverečních, nově budeme mít 4,5 tisíce metrů čtverečních. To nám umožní odbavit ročně až 40 tisíc tun karga,“ doplnil Radkovský.

V loňském roce bylo na mošnovském letišti odbaveno zhruba 15,5 tisíce tun leteckého nákladu, o jedenáct procent méně než v roce 2022. Ten byl pro ostravské letiště rekordní – tehdy odbavilo celkem 18,2 tisíce tun. Před deseti roky, v roce 2012, to bylo jen 2,5 tisíce tun, v roce 2002 pak 1,5 tisíce tun leteckého karga.

Pro srovnání: Letiště Brno v roce 2022 odbavilo 11,2 tisíce tun nákladu, katovické letiště pak 40,6 tisíce tun. „My bychom chtěli 40 tisíc tun dosáhnout během tří až čtyř let,“ věří generální ředitel Letiště Ostrava.

Návratnost se čeká do deseti let

Nový terminál by měl propojovat letištní plochu na straně jedné a plochu pro příjezd a nakládku kamionů na straně druhé. Celkové náklady na stavbu nového terminálu dosáhnou 136 milionů korun včetně 50milionového úvěru od banky. „Návratnost očekávám do deseti let, věřím ale, že to bude rychleji,“ doplnil Radkovský.

„Zhruba třetinu nového terminálu bychom chtěli využívat sami, zbytek pak pronajmout dalším firmám. Ty už se předběžně ozvaly. Zájem mají jak společnosti, které už na letišti působí, tak jednáme o příchodu jedné americké společnosti, která by jejich počet rozšířila,“ dokončil generální ředitel.

V loňském roce se letiště poprvé po dlouhých letech dostalo do černých čísel, což by se mělo podle Radkovského opakovat i v dalších letech. Vzestup má podpořit rovněž plánovaný rozvoj pasažérských linek.

„Na podzim by měla přibýt jedna rotace do Londýna, létalo by se tak třikrát týdně. Na jaře příštího roku by pak Ryanair mohl přidat trasu do dalšího místa. Které by to bylo, ale zatím zveřejňovat nebudeme, je ještě příliš brzy,“ poznamenal Radkovský.