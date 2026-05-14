Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Autor:
  10:11
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na kterých se objevil v roce 2024, což přilákalo fanoušky letectví.
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026) | foto: Letiště Ostrava, a.s.

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...
5 fotografií

Vzácnou příležitost vyfotit si jedno z největších sériově vyráběných letadel si fandové letecké dopravy nenechali ujít. Americký Super Galaxy totiž na mošnovském letišti nejen přistál, ale strávil tam několik hodin.

„Jednalo se o technické mezipřistání letounu C-5 za účelem doplnění paliva,“ konstatovala mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Americký superobr C-5 Galaxy ovládne Dny NATO v Ostravě

Čtyřmotorový letoun patří k největším strojům, které americké letectvo používá. Je určený k přepravě těžké techniky, rozměrného nákladu nebo vojáků na velké vzdálenosti.

V Mošnově se sice C-5M Super Galaxy objevuje pravidelně, květnová návštěva je ale vzácností.

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026)
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026)
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026)
Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. (12. května 2026)
5 fotografií

Pravidelně je tady k vidění hlavně v září. „Tento typ letadla obvykle na ostravském letišti přistává jen na Dny NATO,“ řekla Pustějovská.

Pro letiště nejsou podobné návštěvy výjimečné. Hlavně v civilní dopravě, kdy zde často přilétá například obří letoun Ruslan.

16. září 2022
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Byl úžasný muž, a já mu způsobila bolest. První manželka Karla Kryla vzpomíná

Premium
Eva Sedlářová byla manželkou Karla Kryla jen dva roky, ale spřízněné duše...

Ačkoliv její manželství s Karlem Krylem trvalo jen dva roky, přátelství je pojilo do konce jeho života. I dvaatřicet let po jeho smrti cítí Eva Sedlářová s exilovým písničkářem, jehož protestsongy se...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

14. května 2026  10:11

Agresivní bobr si dělal nárok na soukromý rybník, napadl psa i dívku

Strážnici a hasiči v Klimkovicích odchytávali agresivního bobra

Jak komplikované může být soužití člověka s bobrem, se v úterý přesvědčil majitel pozemku v Klimkovicích na Ostravsku. Zvíře si zřejmě chtělo přivlastnit jeho rybník, bylo agresivní a na zahradě při...

14. května 2026  9:39

Ostravský superpočítač se zaměří na AI, vytvoří i umělého operátora tísňové linky

Ostrava se připravuje na nový superpočítač.

Práci pro teprve chystaný nový superpočítač KarolAIna už mají připravenou zástupci VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO) a jejího národního superpočítačového centra IT4Innovations. Všechny...

14. května 2026  6:29

Potřebují ji lidé i úřady, bojuje Bílovec o policejní služebnu. Od ledna má zaniknout

Služebna Policie ČR

Mimořádné jednání zastupitelstva svolalo na konec května vedení Bílovce na Novojičínsku. Hodlá se pokusit zvrátit sloučení obvodních policejních oddělení se sousední Studénkou, což však ve...

13. května 2026  15:44

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance...

13. května 2026  15:04

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Ve Vítkovicích zmodernizovali porodnici, mají i dvoupokojový porodní apartmán

Modernizovanou porodnici včera slavnostně otevřeli ve vítkovické nemocnici v...

Modernizovanou porodnici v úterý slavnostně otevřeli ve vítkovické nemocnici v Ostravě. Rekonstrukce změnila především dispozici oddělení tak, aby odpovídalo současným trendům a požadavkům rodiček....

13. května 2026  13:56

Dva v jednom. Vědci vyvinuli materiál pro lepší recyklaci plastů i levnou výrobu léčiv

Nově vyvinutý materiál dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale...

Dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv. Ostravští vědci ve spolupráci s dalšími kolegy vyvinuli zcela nový materiál. Výrobu...

13. května 2026  9:48

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...

13. května 2026  6:16

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Barcelonou to končí, Veselý uzavře kariéru. NBA mu nesedla, v Eurolize je legendou

Český basketbalista Jan Veselý slaví v zápase s Nizozemskem.

Jan Veselý uzavře po této sezoně basketbalovou kariéru. Šestatřicetiletému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. „Dal jsem této hře všechno a ona mi na oplátku dala ještě...

12. května 2026  14:17,  aktualizováno  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.