Z Mošnova se začne létat v červenci, vliv polských Katovic dále sílí

Společnost Ryanair naplánovala první let z Ostravy na čtvrtek 2. července. „Ryanair věří, že lety z Ostravy budou naplněny. Uvidíme, co britská vláda udělá se zavedenou karanténou, ale snad vše vyjde,“ řekl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava.

A nejistota, kam a kdy se bude létat, zatím převládá i u charterových letů (nepravidelné linky, například do dovolenkových destinací – pozn. red.), které dlouhodobě tvoří hlavní část odbavených pasažérů z ostravského letiště.

„Máme informace, že čtvrtina lidí, kteří si koupili letecký zájezd z Ostravy, nakonec odjezd zrušila, tak doufáme, že se to zlepší,“ přiblížil Bujnovský.

Není ani stále jasné, jak se bude situace s charterovými lety vyvíjet. „U dalších linek se vše rozbíhá nanovo. Všechny naplánované charterové linky byly zrušeny a cestovní kanceláře společně s leteckými dopravci skládají vše opět od začátku,“ vysvětlil Bujnovský.

Předpokládá, že se bude létat tam, kam to Česká republika i cílové státy povolí. „Mělo by jít o Bulharsko, Řecko, Chorvatsko a Mallorku, zatím je otázka, zda se bude létat do Turecka. Tamní vláda uzavřela hranice s tím, že letošní sezona bude jen pro domácí turisty. Tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží,“ nastínil obchodní ředitel s tím, že otazník visí i nad Egyptem.

Lidé mají vyžadovat odlety z Mošnova

I proto zástupci letiště žádají lidi, kteří si zakoupili dovolené s předstihem, aby využili možnosti získat například voucher a na dovolenou následně cestovali letecky opět z Ostravy, případně po svých cestovních kancelářích žádali nabídku dovolených z mošnovského letiště.

Na rozdíl od pasažérské přepravy, která se začátkem koronavirové pandemie klesla na nulu, se ve srovnání s loňským rokem daří nákladní, tedy cargo přepravě.

„Nákladní doprava narostla v době krize přes sto procent. Nejvíce nám pomohlo zavedení pravidelné cargo linky do Číny. Náklady ale přilétaly například i z Pákistánu,“ popsal Bujnovský.

Některé investice s otazníky

„Změnu zaznamenalo i složení přepravovaného zboží, které se z komerčního změnilo na zdravotnický materiál, nyní se to zase vrací zpátky,“ dodal.

V souvislosti s plánovanými úsporami hrozí letišti zastavení některých investic ze strany majitele, tedy Moravskoslezského kraje. Hovoří se například o možnosti odložení rekonstrukce přistávací dráhy. V plánu má letiště i další projekty, například stavbu hangáru pro nákladní dopravu.

„Věříme, že se tyto projekty udrží, například nákladní hangár hodně potřebujeme,“ upozornil Bujnovský. Nejbližší letiště v polských Katovicích zahájí mezinárodní lety už na konci příštího týdne. První přímý let do Londýna tam startuje v neděli 7. června.

Charterové linky údajně v ohrožení

Vliv silného konkurenta na dění v Mošnově je stále větší. Zástupci kraje se proto obávají, že by katovické letiště mohlo převzít část cestujících z Mošnova, zejména co se charterových linek týče.

Někteří zúčastnění hovoří i o snaze letecké společnosti Smartwings posílit svou pozici v Katovicích, což by mohlo ve výsledku oslabit opětovně Mošnov. To by vzhledem ke snaze vlády pomoci letecké společnosti působilo kontraproduktivně.

„Urgujeme co nejrychlejší obnovení mezinárodních letů, katovické letiště na situaci samozřejmě reaguje, dokonce nabízí cestovním kancelářím 300 korun na hlavu za každého turistu, pokud by se naše letiště neotevřelo. Katovice by opravdu mohly převzít klienty tuzemských cestovních kanceláří,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.