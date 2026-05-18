Kraj na opravu letiště v Mošnově nemá peníze. Ať jej převezme armáda, říká Babiš

Darek Štalmach
  15:48
Do složité situace se dostalo vedení Moravskoslezského kraje po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě a jeho následných výrocích k budoucnosti letiště v Mošnově. To v současnosti vlastní kraj a už několik let připravuje velkou rekonstrukci přistávací dráhy. Problémem jsou ale peníze. Odhad ceny modernizace dráhy se zatím vyšplhal na více než čtyři miliardy korun.
Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní dopravu. (25. července 2025) | foto: Letiště Ostrava

Premiér Babiš nejprve při návštěvě kraje mluvil spíše obecně o návratu vlády k jednání s letištěm a k memorandu mezi armádou a Letištěm Ostrava. O několik dní později, po jednání vlády 11. května, už ale plán popsal ostřeji.

„Letiště Ostrava převezme armáda, pokud to kraj schválí, protože Moravskoslezský kraj nemá 4,5 miliardy na to, aby opravil dráhu,“ řekl Babiš po jednání vlády.

Situaci by mohl podle něj řešit i návrat k memorandu z roku 2022 mezi krajem a ministerstvem obrany, které potvrzovalo snahy o vybudování armádního centra v Mošnově.

Na otázky, co by případné převzetí letiště armádou znamenalo pro kraj, provoz letiště i jeho další rozvoj, ale přišla z úřadu jen stručná odpověď. „Vedení kraje jedná s vládou, ale v tuto chvíli by bylo předčasné cokoliv blíže komentovat,“ uvedla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kanceláře hejtmana kraje.

Z reakce kraje tak není zřejmé, zda už má jeho vedení k dispozici konkrétní návrh převodu, jak by se změnil současný provoz letiště ani kdo by nesl náklady na rekonstrukci.

Podle dřívějších plánů přitom mělo memorandum řešit způsob, jak na letiště přivést armádu a zároveň pomoci s financováním opravy přistávací dráhy. Letiště mělo zůstat v majetku kraje, armáda by provozovala jen část skladů na okraji.

„Převod by neměl vliv na osobní ani nákladní dopravu“

Bývalý hejtman Ivo Vondrák, dnes opoziční krajský zastupitel, i proto považuje nynější Babišův výrok za zásadní posun.

„Mělo by se oprášit to, co my jsme nachystali. To znamená, že se tam udělá logistický hub armády a armáda v rámci jeho přípravy pomůže spolufinancovat přistávací dráhu. A letiště zůstane v majetku kraje, protože my jej potřebujeme pro rozvoj regionu, ne proto, aby tam byla armáda,“ komentoval situaci Vondrák.

Původní záměr podle někdejšího hejtmana narazil na politický odpor. Nové krajské vedení po volbách podle něj upustilo od snahy vybudovat vojenské zařízení i kvůli tlaku SPD, která odmítala vznik takzvané „základny NATO“.

„Přitom to žádná základna nebyla, byl to normální sklad,“ uvedl Vondrák. S případným převzetím celého letiště armádou ale nesouhlasí. „Armáda má velmi přísné podmínky pro to, jak může provozovat takovéhle základny, to znamená, že už tam nemůže jen tak kdekdo létat a přistávat,“ upozornil Vondrák.

„Případný převod letiště by neměl vliv na osobní ani nákladní dopravu. I nadále jednáme o dalším rozšíření spojů do pasažérských icargo destinací,“ komentovala situaci mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

