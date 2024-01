Mošnovské letiště bylo v plusu, poosmé v historii odbavilo nad 300 tisíc pasažérů

Poosmé v historii se letiště dostalo nad 300 tisíc odbavených pasažérů. Rekord ale nepadl. „V roce 2023 bylo z ostravského letiště odbaveno 342 932 cestujících. To představuje nárůst oproti předchozímu roku o dvacet procent. Na růstu se podílely lety do všech provozovaných destinací,“ konstatovala mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Podobně jako celkový nárůst se loni zvýšil i počet cestujících využívajících charterových letů. Ten meziročně vzrostl o 21 procent.

Oproti minulosti se naopak mírně zadrhla přeprava nákladů, což je segment, na němž chce letiště při svém rozvoji primárně stavět. „Na pravidelných linkách se společnostmi DHL, UPS a EGT bylo spolu s nepravidelným provozem přepraveno celkem 14 123 tun, tedy o devět procent méně než před rokem. Mírný pokles způsobila zejména nestabilní situace v Evropě,“ vysvětlila mluvčí letiště.

Přes tento pokles by mělo hospodaření společnosti Letiště Ostrava zůstat v černých číslech. Byť jen mírně, ale v zisku.

„Díky nárůstu počtu cestujících do všech provozovaných destinací můžeme – již druhý rok po sobě – oznámit kladný hospodářský výsledek. Předpokládaná výše zisku za rok 2023 se bude pohybovat kolem osmi milionů korun,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

Letiště využívají i další firmy

Pro letošní rok by se mohl počet cestujících ještě zvýšit. Ke stávajícím linkám do Varšavy a do Londýna by se totiž měly přidat i pravidelné linky do španělské Malagy, kam chce od léta létat Ryanair, a do černohorské Podgorice, kam míří společnost Air Montenegro.

„Pravidelná linka do Malagy bude v provozu dvakrát týdně, Ryanair také navýší počet rotací na lince do Londýna – od dubna se bude létat třikrát týdně,“ upřesnil část novinek Ondřej Musil, manažer pro pasažérskou dopravu. „V červnu spustí pravidelnou linku také letecká společnost Air Montenegro. Linku do Podgorice v Černé Hoře bude provozovat jednou týdně.“

Letiště v kladných, byť nepříliš vysokých číslech je jen jedním z přínosů jeho existence v kraji. Té využívají rovněž firmy, které jsou na letecký provoz napojené. Například letecká opravna Job Air Technic bude stát za znovuuvedením do provozu nejméně deseti odstavených letadel společnosti Wizzair. Ta musela letecká společnost dočasně uzemnit kvůli problémům s motory, které musí být všechny vyměněny.