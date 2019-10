Moravskoslezský kraj nově spojí s frankfurtským letištěm autobus

Jen v roce 2018 z tohoto letiště se dvěma terminály a čtyřmi startovacími drahami odletělo takřka sedmdesát milionu lidí.

„Mezinárodní linka mezi Polskem a Nizozemskem, která bude od 30. října zastavovat i v Ostravě, nabídne celou řadu nových destinací v západní Evropě. Zeleným autobusem mohou vyrazit objevovat historické metropole nebo se mohou snáze dopravit na významná mezinárodní letiště do Bruselu nebo Frankfurtu,“ potvrdila mluvčí společnosti Flixbus Martina Čmielová.

Linka začínající v městě Medyka, ležícím na polsko-ukrajinské hranici, a stavějící i v Ostravě, pokračuje přes Norimberk, Frankfurt, Cáchy, Brusel a Antverpy až do Rotterdamu. Nevýhodou spojení do Frankfurtu, jehož cena se pohybuje podle vybraného termínu jízdy okolo tisícovky korun, je její délka.

Přímo do Frankfurtu trvá doba jízdy dvanáct hodin, až do Rotterdamu pak zhruba dvacet hodin.

Spojení s Frankfurtem tak ztrácí na atraktivitě pro obchodníky a manažery, kteří by spíše potřebovali letecké spojení.

Zařízení letecké linky s takto velkým takzvaným hubem ale není jednoduché. Z ostravského letiště v Mošnově v současnosti létá jen jediná pravidelná linka do Londýna, kterou provozuje společnost Ryanair.

O dalších leteckých spojeních do Vídně a do Mnichova ještě není rozhodnuto, do výběrového řízení se přihlásila jediná firma.

A to přestože kraj slibuje úhradu veškerých náklady na provoz linky.

„Tento týden ve čtvrtek je první jednání hodnotící komise na nového dopravce, který by měl zajistit letecké spojení mezi Ostravou a Vídní, případně Mnichovem,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Jméno přihlášeného dopravce zatím krajský úřad zveřejnit nemůže.

Do Vídně i do Mnichova se už v minulosti létalo, v obou případech ale letecká linka zkrachovala. Ta do Vídně dokonce opakovaně, a to poté, co došly peníze, jimiž kraj provoz letů dotoval.

Minimálně 11 rotací týdně

Pokud by nyní vše šlo podle plánu, mohlo by se do obou míst létat příští rok od letního letového řádu. Do Vídně a Mnichova by se mělo podle původních plánů létat dvakrát denně a kraj by podpora přišla až na 800 milionů korun během čtyř let.

„Počítáme minimálně s jedenácti rotacemi týdně na každé lince. Pokud bude zájem, mohlo by se do Mnichova či do Vídně časem létat i třikrát denně,“ řekl už dříve Unucka.

Problémem leteckého spojení s Vídní i s Mnichovem v minulosti byl jak nízký počet letů, tak malý počet pasažérů.

V případě vídeňského letiště funguje navíc silná konkurence v podobě vlakového spojení. Z Ostravy lze na vídeňské nádraží dojet za necelé tři hodiny, což je rychleji než do Prahy, a to za méně než sedm set korun.

Zatímco spojení s Mnichovem a Vídní chce kraj provozovat v podobě závazku veřejné služby, obdobně jako provozuje vlaková nebo autobusová spojení v regionu, chystané spojení s Varšavou, které by mělo sloužit hlavně jako přestupní místo pro následné lety do Skandinávie, chce nechat provozovat na komerční bázi. Výjimkou bude jen rozlétání linky

A do komplikací se musí zařadit i chystaná oprava přistávací dráhy na mošnovském letišti. „Padly varianty se stavbou paralelní dráhy, takže se provoz při rekonstrukci na nějakou dobu přeruší,“ řekl Unucka. „Díky novým směsím betonu to ale může být i méně než dříve zmiňované tři měsíce. V rozpočtu na rok 2020 máme připraveno 63 milionů na projekt rekonstrukce.“