Druhý pokus nemáme. Perfektní souhra týmu je nutná, líčí letečtí záchranáři

Během jednoho kritického dne se lékař vrtulníkové posádky musel spustit za nemocným pomocí palubního jeřábu hned několikrát a stejným způsobem ho i vytáhl z domova obklopeného divokou vodou.

„Šlo to ale jako na drátkách. A to díky tomu, že tuto techniku pravidelně cvičíme a posádka byla perfektně sehraná,“ říká pilot Jaroslav Braun, který je u Letecké záchranné služby Moravskoslezského kraje šestnáct let. Předtím létal u vojenského letectva. Vrtulníky pilotuje přes čtyřicet roků.