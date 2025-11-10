Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

„Vzhledem k nepřístupnosti místa zásahu pozemní cestou a předpokladu směřování pacienta do kardiologického centra, vzlétl na místo události záchranářský vrtulník. O spolupráci byli požádáni také horští záchranáři, kteří přijeli pomoci na čtyřkolce chvíli po přistání vrtulníku v blízkosti chaty,“ popsal mluvčí Záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Třiašedesátiletý muž, který si zavolal o pomoc, trpěl pálivou bolestí na hrudi, přičemž mu trnula levá ruka.
„Stěžoval si i na ztížené dýchání, nevolnost a schvácenost. Na elektrokardiografickém vyšetření (EKG) byl nález typický pro srdeční infarkt. Záchranáři pacientovi zajistili periferní žilní linku a podali potřebné léky, zahájili kyslíkovou terapii a poté jej s pomocí horské služby přepravili k vrtulníku,“ popsal Humpl.
Za neustálého monitoringu životních funkcí byl muž transportován do ostravské fakultní nemocnice a ve vážném stavu předán do další péče na urgentním příjmu.
Zásah leteckých záchranářů proběhl v posledních desítkách minut denního světla.
„O něco později, za tmy, by vzlet do této oblasti nebyl z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek možný. Odlehlost a špatná přístupnost lokality s nutností urazit poslední stovky metrů k nemocnému pěšky by znamenaly prodlevu v poskytnutí potřebné péče a velmi zvyšovaly riziko život ohrožujících komplikací,“ upozornil mluvčí.
Nasazení vrtulníku se vyplatilo. „Pacient je stabilizovaný a mimo ohrožení života,“ uvedla dnes mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz