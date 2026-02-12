Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Autor:
  11:32
V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice.
Fotogalerie4

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu FAB 50. Z preventivních důvodů ve spolupráci s hasiči evakuovali 37 lidí přilehlých rodinných domů a uzavřeli část ulic Větrná a Vrchní. (12. únor 2026) | foto: Policie ČR

„Zasahujeme v obci Chlebičov na Opavsku, kde byla dělníky při výkopových pracích nalezena letecká puma FAB 50. Z preventivních důvodů jsme ve spolupráci s hasiči evakuovali 37 osob z přilehlých rodinných domů. Je uzavřena část ulic Větrná a Vrchní,“ sdělili policisté na síti X.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo

Závěrečný pochod horníků a jejich příznivců centrem Ostravy k ukončení těžby...

Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

Popis svědkyně na zloděje perfektně seděl. Před policisty se skrýval za keřem

Ostravští kriminalisté objasnili sérii vloupání jak do objektů, tak do vozidel...

Ostravští policisté pátrali po pachateli, který se vloupával do různých objektů i automobilů. První oznámení přijali loni na konci října. Fantom pokračoval dále a vybíral si garáže, rodinné domy,...

12. února 2026  10:57

Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....

12. února 2026  5:35

Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu

Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na...

Ani zima nezastavila stavbu dalšího úseku jižního obchvatu Opavy poblíž Otic, propojky výpadovek na Hradec nad Moravicí a Olomouc. Na rozdíl od dřívějších projektů zde postup prací teploty hluboko...

11. února 2026  16:30

Co po těžbě? Budeme energetickou firmou, developery, říká místopředseda představenstva OKD

Premium
Jan Solich

Před pár dny sledoval, jak z těžební klece vyjíždí poslední vozík s černým uhlím vytěženým na území České republiky, teď už Jan Solich, místopředseda představenstva OKD, připravuje někdejší těžební...

11. února 2026

Ušetří jim síly. Hasiči ukázali dron za milion, unese třicet kilo nákladu

Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní...

Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Stroj váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Bude obrovským pomocníkem...

11. února 2026  13:14

Tah do Polska zablokoval vzpříčený kamion, vyprostil jej až speciální jeřáb

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

Více než pět hodin vázla kvůli nehodě doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko ve středu zablokoval kamion, který jel tak rychle, že mu návěs sjel ze...

11. února 2026  8:08,  aktualizováno  11:58

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

11. února 2026  6:25

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:13

Soudce čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, případ prověřuje ministerstvo

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě v případu soudce, na jehož nevhodné chování si stěžovaly spolupracovnice. Podle tiskové zprávy úřad zkoumá, zda vedení...

10. února 2026  14:37

Nedoučený automechanik startoval Škodu 105 vytrženými kabely, měla skončit ve šrotu

Zloděj navzdory své údajné odbornosti nedokázal starý automobil nastartovat...

Díky všímavosti svědka a rychlému zásahu policistů se v Karviné podařilo zabránit krádeži staré Škody 105 L. Zloděj, dle vlastních slov nedoučený automechanik, se veterána marně snažil nastartovat...

10. února 2026  13:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Primátor Karviné vystoupil ze SOCDEM, na podzim bude kandidovat jako nestraník

Nový karvinský primátor Jan Wolf. (8. ledna 2018)

Primátor Karviné Jan Wolf ukončil své členství v sociální demokracii (SOCDEM), podle svých slov se neztotožňoval se směřováním strany. V podzimních komunálních volbách chce kandidovat jako nestraník,...

10. února 2026  11:40,  aktualizováno  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.