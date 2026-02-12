„Zasahujeme v obci Chlebičov na Opavsku, kde byla dělníky při výkopových pracích nalezena letecká puma FAB 50. Z preventivních důvodů jsme ve spolupráci s hasiči evakuovali 37 osob z přilehlých rodinných domů. Je uzavřena část ulic Větrná a Vrchní,“ sdělili policisté na síti X.
Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí
Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu
Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...
Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš
Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....
Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím
Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...
OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo
Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...
Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích
Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...
Popis svědkyně na zloděje perfektně seděl. Před policisty se skrýval za keřem
Ostravští policisté pátrali po pachateli, který se vloupával do různých objektů i automobilů. První oznámení přijali loni na konci října. Fantom pokračoval dále a vybíral si garáže, rodinné domy,...
Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý
Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....
Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu
Ani zima nezastavila stavbu dalšího úseku jižního obchvatu Opavy poblíž Otic, propojky výpadovek na Hradec nad Moravicí a Olomouc. Na rozdíl od dřívějších projektů zde postup prací teploty hluboko...
Co po těžbě? Budeme energetickou firmou, developery, říká místopředseda představenstva OKD
Před pár dny sledoval, jak z těžební klece vyjíždí poslední vozík s černým uhlím vytěženým na území České republiky, teď už Jan Solich, místopředseda představenstva OKD, připravuje někdejší těžební...
Ušetří jim síly. Hasiči ukázali dron za milion, unese třicet kilo nákladu
Záchranný útvar hasičů v Hlučíně na Opavsku poprvé představil těžký nákladní dron DJI FlyCart 30 za milion korun. Stroj váží 95 kilogramů a unese třicet kilogramů nákladu. Bude obrovským pomocníkem...
Tah do Polska zablokoval vzpříčený kamion, vyprostil jej až speciální jeřáb
Více než pět hodin vázla kvůli nehodě doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko ve středu zablokoval kamion, který jel tak rychle, že mu návěs sjel ze...
Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci
Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...
Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí
Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...
Soudce čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, případ prověřuje ministerstvo
Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě v případu soudce, na jehož nevhodné chování si stěžovaly spolupracovnice. Podle tiskové zprávy úřad zkoumá, zda vedení...
Nedoučený automechanik startoval Škodu 105 vytrženými kabely, měla skončit ve šrotu
Díky všímavosti svědka a rychlému zásahu policistů se v Karviné podařilo zabránit krádeži staré Škody 105 L. Zloděj, dle vlastních slov nedoučený automechanik, se veterána marně snažil nastartovat...
Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce
Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...
Primátor Karviné vystoupil ze SOCDEM, na podzim bude kandidovat jako nestraník
Primátor Karviné Jan Wolf ukončil své členství v sociální demokracii (SOCDEM), podle svých slov se neztotožňoval se směřováním strany. V podzimních komunálních volbách chce kandidovat jako nestraník,...