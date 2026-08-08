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Ryby už v řece Lomné nenarazí na betonové pasti, při povodních zvládne i více vody

Dalibor Maňas
  6:52
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...

Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám volný pohyb a zároveň lépe chrání údolí před povodněmi. Nová tůň navíc vytváří přirozený úkryt pro vodní živočichy i v období sucha. | foto: Lesy ČR

Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám...
5 fotografií
Státní podnik Lesy ČR dokončil rozsáhlou revitalizaci více než půlkilometrového úseku beskydské řeky Lomné. Nákladný projekt za 18,6 milionu korun s podporou Evropské unie výrazně zvýšil bezpečnost v oblasti při povodňových průtocích a zároveň navrátil toku jeho přírodní charakter.

Původní napřímené koryto nahradila rozvolněná trasa rozšířená až na třináct metrů s balvanitými skluzy a tůněmi.

Zrušení čtrnácti zděných stupňů navíc výrazně zlepšilo podmínky pro migraci vodních živočichů. Vodohospodáři plánují v úpravách toku pokračovat i v dalších úsecích, které poničily povodně v roce 2024.

Výrazně rozšířené koryto řeky Lomné v Moravskoslezských Beskydech s tůněmi a novými balvanitými skluzy, v němž se střídají prudké a klidnější úseky, je výsledek revitalizace.

Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám volný pohyb a zároveň lépe chrání údolí před povodněmi. Nová tůň navíc vytváří přirozený úkryt pro vodní živočichy i v období sucha.
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám volný pohyb a zároveň lépe chrání údolí před povodněmi. Nová tůň navíc vytváří přirozený úkryt pro vodní živočichy i v období sucha.
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám volný pohyb a zároveň lépe chrání údolí před povodněmi. Nová tůň navíc vytváří přirozený úkryt pro vodní živočichy i v období sucha.
Rozvolněné koryto řeky Lomné v Beskydech s balvanitými skluzy umožní rybám volný pohyb a zároveň lépe chrání údolí před povodněmi. Nová tůň navíc vytváří přirozený úkryt pro vodní živočichy i v období sucha.
5 fotografií

Lesy ČR na ni s podporou Evropské unie vynaložily více než 18,6 milionu korun. „Projekt je rozsahem i pojetím úpravy mimořádný a patří k těm, které svědčí přírodě a zvyšují odolnost vůči velké vodě,“ upozornila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Původní koryto toku ve tvaru pravidelného lichoběžníku bylo před zahájením prací téměř napřímené, břehy zpevňovala kamenná dlažba. Čtrnáct zděných metrových stupňů navíc komplikovalo migraci vodních živočichů,“ uvedl Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.

„Řešili jsme tedy revitalizaci toku i odstranění těchto někdejších technických úprav,“ přiblížil práce na řece.

Čtyřmetrové koryto vodohospodáři rozšířili na devíti a místy až třináctimetrové, čímž trasu rozvolnili.

„Díky opevnění těžkým lomovým kamenem je teď při povodňových průtocích stabilnější. Balvany vymezují prostorové uspořádání toku a vytvářejí členitý reliéf dna včetně břehů zhutněných zeminou, aby se koryto rychleji propojilo s okolní vegetací,“ popsala mluvčí.

„Protože spravujeme pozemky podél toku, mohli jsme postupovat podstatně rychleji než jinde, kde řešíme složité majetkoprávní vztahy,“ dodal Němčanský.

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