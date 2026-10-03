Obnovené historické rybníky a meandry potoka oživily krajinu v albrechtických lesích u Českého Těšína. Vodohospodáři z Lesů ČR v roce 2022 obnovili dva ze soustavy šesti malých rybníků vybudovaných před druhou světovou válkou.
„Součástí dalšího projektu za 1,4 miliony korun z programu Vracíme vodu lesu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí byla i revitalizace nádržného prostoru dalšího z původních historických rybníků,“ uvedla Eva Joukalová, mluvčí státního podniku.
„Uměle napřímené koryto jsme vrátili do přírodních meandrů. Do okolní nivy se tak rozlévá při větších srážkách voda a rychle nemizí,“ vysvětlil Pavel Němčanský, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.
Na místě přibylo i šest různě velkých tůní, které zadržují vodu na 3 350 metrech čtverečních.
U té největší vodohospodáři využili část staré zemní hráze z původního rybníka.
„Vytvořené vodní plochy se přirozeně začlenily do krajiny i tím, že jsme zachovali vzrostlé stromy. Přirozeně působí i pařezy, mrtvé dřevo nebo celé kmeny záměrně ponechané v tůních a okolí. Ty spolu s mělkými břehy, různou hloubkou vody a členitostí území vytvářejí rozmanité podmínky pro rostliny a živočichy vázané na vodu a mokřady,“ dodal Němčanský.
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Zadržet vodu je priorita. Povodí Odry plánuje zmírnění dopadu klimatické změny
Podle biologického průzkumu se v místě vyskytuje populace kuňky žlutobřiché a skokana hnědého, kriticky ohrožených druhů zapsaných na tak zvaných Červených seznamech ohrožených druhů rostlin, živočichů a hub – Červené seznamy.
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