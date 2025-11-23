Při výsadbě stromů je smrků jen pětina, po kalamitě se lesy vracejí do normálu

Martin Pjentak
  9:16
V lesích v Moravskoslezském kraji končí letošní výsadba stromů. Byla nižší než v předchozích letech, protože už se podařilo zalesnit kalamitní plochy po kůrovci. Dřevokazný brouk se v posledních letech šíří méně nejen kvůli vlhčímu počasí, ale i díky tomu, že ubyly rozsáhlé smrkové porosty, které jeho množení přály. Smrků se navíc sází stále méně.

Dobrovolníci vysazovali břízy na holinách v okolí Města Albrechtice v podhůří Jeseníků. (2019) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

S odstupem od kůrovcové kalamity postupně klesá množství ploch, které je nutné znovu zalesnit. Zatímco loni bylo nutné v celém Česku obnovit 16 911 hektarů, letos to je už jen 9 700 hektarů.

„Přímo v moravskoslezském regionu se letos obnova týká 760 hektarů, z toho na 530 hektarech vysadíme 3,1 milionu sazenic,“ informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Přitom v roce 2023 bylo v kraji nutné nově vysadit 1 460 hektarů a loni pak 1349 hektarů. „Tedy 4,9 milionu sazenic předloni a 3,9 milionu sazenic loni,“ sdělila mluvčí.

Rozsáhlejší obnova byla podle jejích slov nutná zejména na Bruntálsku a v podhorských oblastech Jeseníků, které kalamita v předchozích letech postihla nejvíce.

Smrky potřebujeme. Vyloučit je z lesa je nesmysl, říká šéf Biskupských lesů

„Většinu kalamitních ploch jsme však zalesnili už dříve a rozsah aktuální obnovy lesa se nyní dostává na úroveň před kalamitou,“ přiblížila Jouklová.

Potvrzuje to i Libor Konvičný, šéf Biskupských lesů, které jsou druhým největším lesním hospodářem v kraji. „Výsadba po kůrovci byla letos podstatně nižší než v předchozích letech. Dá se říct, že se navracíme k normálnímu hospodaření,“ řekl Konvičný.

V oblasti, kterou Biskupské lesy spravují, postihla kůrovcová kalamita nejvíce beskydské vrcholy Ondřejník a Javorník, na obou tehdy převládala smrková monokultura. „Na Ondřejníku jsme po ní měli odlesněných zhruba 600 hektarů, teď nám tam zbývá obnovit už jen okolo deseti hektarů. Takže máme po kůrovci prakticky hotovo,“ popsal Konvičný.

V nově zakládaných porostech ve správě Lesů ČR dominují buk, dub a borovice, které doplňují javor, lípa, jedle, douglaska, olše, jilm i třešeň.

„Smrku sázíme do dvaceti procent, a to zejména na chladnějších a vlhčích stanovištích, která jsou pro něj vhodná,“ vysvětlil Libor Strakoš, výrobně-technický ředitel Lesů ČR, podle něhož je pro ujímání sazenic letošní teplejší jarní i podzimní počasí s dostatkem srážek téměř ideální.

Celkem 54 procent vysazovaných stromků bylo prostokořenných a zbývající množství vypěstovali lesní školkaři v substrátu. Ty se lépe adaptují i ujímají, byť jsou nákladnější.

Přirozená obnova tvoří téměř polovinu

Přímo v Moravskoslezském kraji je podíl smrku ještě menší. „Podíl listnatých dřevin v letošním roce překračuje 62 procent, podíl smrku z umělé obnovy činí 18 procent, zbytek zaujímá borovice, jedle, modřín nebo douglaska,“ popsala Eva Jouklová.

Téměř polovinu, konkrétně 43 procent, obnovované plochy pak Lesy ČR ponechávají přirozené obnově. „Benefitem jsou zejména nižší náklady, zvýšení biodiverzity a odolnost lesů vůči škůdcům i klimatické změně,“ podotkla mluvčí.

Při přirozené obnově lesa mají semenáčky stromů clonu v podobě mateřského podrostu, těm světlomilným zase svědčí otevřené plochy.

„Na kalamitních holinách se přirozeně zmlazují zejména bříza a osika, které poskytují kryt a podporu dalším, klimaticky citlivějším druhům, například buku a jedli,“ dodal Strakoš.

Při tomto způsobu také vznikají různověké porosty, které jsou lépe schopné se adaptovat na problémy spojené se změnou klimatu. Kromě vyšší odolnosti je benefitem i to, že je levnější než umělá výsadba.

„U nás tvoří přirozená obnova zhruba 40 až 45 procent, zbytek je umělá výsadba. Z přirozené obnovy rostou hlavně smrky a buky, a pokud chceme mít v lese i jedle, modříny, borovice či různé listnáče, tak je doplňujeme umělou výsadbou,“ uvedl Libor Konvičný.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany, v úterý uzavřel Krajský soud v Ostravě. Slovenskému pilotovi Vladimíru...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány příští vlády, prezidenta však komentovat odmítl

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Plný sál ve Frýdku-Místku, zaplněný asi 150 lidmi převážně vyššího věku, přivítal Andreje Babiše. Bývalý a podle všeho i budoucí premiér během začátku dvoudenní cesty po regionu mluvil o prioritách...

ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo...

Řidiči, kteří letos v létě dostali neoprávněnou pokutu za rychlou jízdu na dálnici D48 u Frýdku-Místku, se dočkali spravedlnosti. Magistrát jim začne vracet peníze. ŘSD už dříve přiznalo, že chyba...

Při výsadbě stromů je smrků jen pětina, po kalamitě se lesy vracejí do normálu

Dobrovolníci vysazovali břízy na holinách v okolí Města Albrechtice v podhůří...

V lesích v Moravskoslezském kraji končí letošní výsadba stromů. Byla nižší než v předchozích letech, protože už se podařilo zalesnit kalamitní plochy po kůrovci. Dřevokazný brouk se v posledních...

23. listopadu 2025  9:16

Nebe versus peklo ve dřevě. Řezbářské muzeum pod Sovincem nově ovládají čerti

Pradědovo muzeum řezbáře Jiřího Halouzky se kromě rekordního betlému i sochy...

Výjevy z pohádek, kořeny, čerti i vizuální a světelné efekty. Řezbář Jiří Halouzka ve své Pradědově galerii v Jiříkově buduje pekelnou podívanou. Pod jedenáctimetrovým vládcem jesenických hor...

23. listopadu 2025  7:34

Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.

22. listopadu 2025  21:22

Galásek o krizi: Jsem bojovník, ale vře to ve mně. Vlajkonoši tým „grilovali“

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Pětka pro Tomáše Galáska. Aneb pátá ligová porážka v řadě od jeho nástupu do funkce trenéra fotbalistů Ostravy, nejtěsnější sobotní 0:1 v Teplicích. Baník pod ním ještě nebodoval a dokonce nedal ani...

22. listopadu 2025  19:08

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

Moravskoslezský kraj od roku 2027 získá policejní vrtulník. Pomohly povodně

V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.

Po deseti letech od otevření heliportu s hangárem, podzemní palivovou nádrží i zázemím pro piloty se Moravskoslezský kraj snad dočká i trvalého umístění policejního vrtulníku. Podle plánů Policejního...

22. listopadu 2025  17:07

V třineckém lesoparku lesníci vyhloubí patnáct tůní, mají zadržet vodu

Patnáct tůní, které zadrží vodu na třech tisících metrech čtverečních, nechali...

Lesy ČR obnovují a udržují stovky mokřadů, tůní i rybníků, protože lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí...

22. listopadu 2025  6:26

Bída a lesk Palace. Bývalý hotel v Ostravě se změní podle návrhu studia z Berlína

Vizualizace podoby hotelu Palace v centru Ostravy, jakou by měl mít v roce...

Komplex bývalého Hotelu Palace v centru Ostravy získá podobu podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. V rekonstruované budově budou byty, ve dvoře se po zbourání některých dostaveb...

21. listopadu 2025  15:45

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Zachraňovaná cenná Breda v Opavě ožívá, jako první zahájila provoz kavárna

Zachraňovaný obchodní dům Breda v Opavě ožívá. Jako první tam otevřela kavárna....

Do někdejšího obchodního domu Breda v centru Opavy se vrací život. Zatímco centrální prostory prvorepublikové památky kvůli obnově skleněné kopule zcela zaplnilo obří lešení, plochy u výkladců...

21. listopadu 2025  11:11

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ÚDRŽBY (36-44.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 36 000 - 44 000 Kč

Dalších 31 360 volných pozic

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Irena Moravcová ze Zemského archivu v Opavě s jedním ze zašifrovaných...

Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit starý policejní telegram. Jeho text tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident Josef...

21. listopadu 2025  6:26

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.