Lesní škola v Ostravě se rozšíří, další vznikne z bývalé hájenky v Hošťálkovicích

Petra Sasínová
  12:38
Nové zázemí pro lesní pedagogiku a také speciální expozici lesnictví chystá vedení města Ostravy v okrajové části Hošťálkovice. Za příznivých okolností začne příští rok přestavovat tamní hájenku na nové centrum vzdělávacích programů Lesní škola.
Fotogalerie3

Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12. ledna 2026) | foto: Kamil Mrva Architects

Lesní škola už téměř čtvrt století funguje při společnosti Ostravské městské lesy a zeleň v Bělském lese v obvodu Jih. Stávající prostory hojně navštěvované dětmi i seniory enviromentálním programům nestačí.

„Architektonické studio Kamil Mrva zpracovává studii proveditelnosti revitalizace celé hájenky v Hošťálkovicích,“ potvrdil náměstek primátora Aleš Boháč. Náklady odhadl na 40 milionů korun.

Lesní klub je alternativou k mateřské škole, děti tady mají i „mazlírnu“

„Chceme areál kompletně zrekonstruovat. Součástí by měla být venkovní učebna či relaxační pobytová zóna,“ doplnil Boháč. V plánu je i úprava zahrady navazující na les. „Tam by mohlo vzniknout zázemí pro setkávání i za deště,“ dodal.

Ostrava provozuje Lesní školu inspirovanou podobnými aktivitami v Rakousku od roku 2002. Její akce už navštívily desetitisíce dětí a dospělých.

Naboso v trávě i lesní zvuky

„Z původních vzdělávacích programů pro žáky základních škol se stal respektovaný regionální pilíř enviromentální výchovy,“ řekl jednatel Ostravských městských lesů a zeleně Vladimír Blahuta.

Lesní škola je podle něj jedinečným místem, kde se propojuje odborná lesnická práce, moderní neformální vzdělávání a respekt k přírodě.

Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Výukové programy jsou postavené na přímém prožitku. Účastníci chodí naboso v trávě, učí se poznávat stromy po hmatu, rozeznávají zvuky v různých částech lesa, z přírodních materiálů tvoří malé stavby a umělecká díla.

„Cílem je zprostředkovat poznání lesního ekosystému,“ shrnul Blahuta. Letos připravují pedagogové Lesní školy, kteří čerpají inspiraci také v zahraničí, spolupráci s uměleckými školami. Výsledkem by mohla být výstava o str

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Lesní škola v Ostravě se rozšíří, další vznikne z bývalé hájenky v Hošťálkovicích

Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12....

Nové zázemí pro lesní pedagogiku a také speciální expozici lesnictví chystá vedení města Ostravy v okrajové části Hošťálkovice. Za příznivých okolností začne příští rok přestavovat tamní hájenku na...

12. ledna 2026  12:38

Deset tisíc za poslední tři roky. Lidí bez práce v Moravskoslezském kraji přibývá

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě.

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji roste už třetím rokem. Na konci každého jednotlivého byla vždy vyšší než v tom předchozím. Za celé zmíněné období přibylo deset tisíc lidí bez práce.

12. ledna 2026  9:45

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné...

Do velice složité situace se dostala největší polská těžební společnost Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), čelící hrozbě insolvence. Firmu z města v podstatě sousedícího s Karvinou a zaměstnávající...

11. ledna 2026  17:17

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice...

11. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:52

OBRAZEM: Zamrzlé železárny, nečekaný titul. V čem byl český šampionát speciální?

Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních...

V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75....

11. ledna 2026  9:09

Ženští šakalové, psaly před stoletím noviny o ostravských kuplířkách

Foto z počátku 20. století. Dobové noviny často řešily rozmáhající se...

Prostituce byla podobně jako alkoholismus od konce 19. století obrovským sociálním problémem a ostudou rychle se rozrůstající průmyslové Ostravy. I kvůli šíření pohlavních nemocí měli policisté za...

11. ledna 2026  8:34

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...

10. ledna 2026  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zasněžená trať byla pecka, řekl čerstvý cyklokrosový mistr republiky Bažant

Kryštof Bažant na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Spadl mu řetěz, měl defekt, většinu závodu doháněl vedoucího favorita Václava Ježka, a přesto Kryštof Bažant vybojoval v Ostravě titul mistra republiky v cyklokrosu. Rozhodl až v závěrečném kole a ve...

10. ledna 2026  17:38

Bažant slaví premiérový domácí titul v cyklokrosu. Zemanová si dojela pro pátý

Kryštof Bažant vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

Mistrem republiky v cyklokrosu se stal v Ostravě poprvé teprve osmnáctiletý Kryštof Bažant. Stříbro obhájil při neúčasti držitele rekordních osmi titulů Michaela Boroše, který vyhrál v posledních...

10. ledna 2026  13:55,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.