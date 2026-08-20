Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zpět v Česku. Na ostravském letišti vyložili pravěké kmeny ze světové výstavy

Josef Gabzdyl
  13:07
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba...
18 fotografií
Přes sto monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6 500 let se dnes vrátilo do Ostravy. Kontejnery putovaly lodí a poté v kamionech z Japonska, kde byly kmeny součástí světové výstavy Expo 2025.

Vše vzniklo jako mezinárodní projekt nazvaný Les civilizací, přičemž za 184 dnů výstavy se v něm setkávali nejen návštěvníci výstavy, ale také státní delegace.

Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
Do Moravskoslezského kraje se vrátilo více než sto kmenů stromů starých zhruba 6 500 let, které byly českým tahákem světové výstavy EXPO 2026 v Japonsku. (20. srpna 2026)
18 fotografií

Expozice stála zhruba 200 metrů od českého národního pavilonu. Náklady na její vznik se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Společnost Subfossil Oak, která projekt vytvořila, vše financovala ze svých zdrojů.

Do České republiky se nyní vrátily poslední části expozice, na ostravském letišti ráno vyložili posledních jedenáct kontejnerů s exponáty, které se nyní v tuzemsku budou zpět skládat.

Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně tisíc kubíků materiálu.

Expo 2025 je u konce. Výstavu provázela rekordní návštěvnost i nálety hmyzu

„Při stavbě bioplynové stanice jsme narazili na podivné kmeny nevábného vzhledu a zápachu. Až později jsme zjistili, že jde o kmeny pradávných stromů, které uvázly na půli cesty mezi dřevem a fosilií,“ vzpomenul Marek Noga ze společnosti Subfossil Oak.

Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový váží přibližně 950 kilogramů.

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. „Spolupracujeme s umělci a skláři, vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem,“ sdělil Noga.

Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.

17. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér

Premiér Andrej Babiš při výšlapu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd...

Premiér Andrej Babiš a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) v sobotu dopoledne vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd,...

U lékaře skřeky, pak velké nákupy. Předstíraná retardace bratrům vynesla miliony

Záběr na jednoho z bratrů, kteří takřka devatenáct let předstírali mentální...

Policisté z Opavska odhalili mimořádně rozsáhlý podvod dvojice bratrů, kteří mnoho let předstírali mentální postižení a na jeho základě pobírali sociální dávky. Roky se jim dařilo oklamat lékaře i...

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Sestřih zápasu
Nákop Dominika Preislera.

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...

Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

Řidič se otáčel kvůli nehodě před sebou, při manévru přejel nohu chodci

Místo nehody v Jablunkovské ulici v Třinci. (/12. srpna 2026)

Neobvyklou nehodu vyšetřují dopravní policisté v Třinci. Řidič, který se otáčel v okamžiku, když před sebou uviděl dopravní nehodu, při manévru přejel nohu chodci a ujel. Policie šoféra hledá a žádá...

20. srpna 2026  10:37

Špunt mezi Opavskem a Novojičínskem. Tah obsadili dělníci, provoz řídí semafory

Je popraskaná a plná vysprávek. Silnice I/57 mezi Hradcem nad Moravicí a...

Jen kyvadlově projedou řidiči úsekem silnice I/57 od místní části Hradce nad Moravicí Kajlovec po křížení s odbočkou na Skřípov. Silničáři na hlavním tahu mezi Opavskem a Novojičínskem začali s...

20. srpna 2026  6:06

Bruntál má knihu o textilní minulosti, je zároveň originálním průvodcem ulicemi

Křest knihy o textilní minulosti Bruntálu se uskutečnil při zahájení letošních...

Začalo to domácí prací prvních tkalců a pláteníků, vyvrcholilo prosperujícími továrními podniky, které proměnily chod i vzhled celého města, a v podstatě nikdy neskončilo, přestože veškerá výroba...

19. srpna 2026  16:24

Kondomy už vůbec, nedopalky výjimečně. Odpadkové koše ukázaly změnu zvyků

Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci

Vysypat na obří síto, roztřídit, zvážit a analýzu vyhodnotit. Rozbor odpadkových košů z různých míst Třince ukázal nejen to, že více než půlku vyhozených věcí šlo ještě vytřídit, ale i změny...

19. srpna 2026  13:22

Lávka nad tratí musí k zemi, hrozí její pád na koleje. Lidé ujdou navíc kilometry

Lávka pro pěší u Tovární ulice v Českém Těšíně, která vede nad železničním...

Do svízelné situace se dostali lidé žijící v části Českého Těšína. Město musí kvůli velmi špatnému stavu zbourat lávku u Tovární ulice, která vede nad velmi frekventovanou železniční tratí. Lidé tak...

19. srpna 2026  11:30

Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal

Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi Sejbalovi podepsali na...

Více než 300 kilometrů, přibližně 3 800 výškových metrů a výjezd na nejvyšší vrchol Krušných hor. Na dvoudenní cestu kolem Karlovarského kraje vyrazil sedmatřicetiletý Ondřej Sejbal z Pardubicka s...

19. srpna 2026  10:18

Příprava tramvajové trati v Porubě vázne, dokumentace má opět nedostatky

Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě

Další problém má ostravský dopravní podnik (DPO), který připravuje stavbu nové tramvajové trati v Porubě. Pracovníci krajského úřadu v Olomouci, kteří kvůli možné podjatosti převzali posuzování...

19. srpna 2026  7:12

Mozek silniční sítě v Česku se stěhoval. Můžou za to předloňské povodně

Raději pryč. Ze záplavové oblasti v ostravském Přívoze

Raději pryč. Svůj dispečink Národního dopravního informačního centra (NDIC), který sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v České republice, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro jistotu...

18. srpna 2026  16:13

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...

18. srpna 2026  15:23,  aktualizováno  15:44

Kvůli poranění břicha mu šlo o život, motorkáře zachránila ojedinělá operace

Pacient Dominik S. a lékaři, kteří mu po vážné nehodě zachránili život: Lukáš...

Za záchranu života přišel lékařům do novojičínské nemocnice mladý motorkář. Při těžké havárii utrpěl rozsáhlé poranění dvanáctníku, které bylo spojeno s otravou krve. Bez vysoce specializovaného...

18. srpna 2026  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Přes zákaz krmili v zoo zvířata, dítě mohlo spadnout do výběhu

Návštěvníci zoo v Ostravě i přes zákaz krmili opice, ohrozili i dítě

Chovatelé v ostravské zoologické zahradě takřka propadají skepsi a zoufalství. Navzdory zákazovým cedulím a mnohaletému připomínání, aby návštěvníci nekrmili zvěř, to mnozí stále nerespektují. Zoo to...

18. srpna 2026  8:12

Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

17. srpna 2026  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.