Vše vzniklo jako mezinárodní projekt nazvaný Les civilizací, přičemž za 184 dnů výstavy se v něm setkávali nejen návštěvníci výstavy, ale také státní delegace.
Expozice stála zhruba 200 metrů od českého národního pavilonu. Náklady na její vznik se pohybovaly okolo 270 milionů korun. Společnost Subfossil Oak, která projekt vytvořila, vše financovala ze svých zdrojů.
Do České republiky se nyní vrátily poslední části expozice, na ostravském letišti ráno vyložili posledních jedenáct kontejnerů s exponáty, které se nyní v tuzemsku budou zpět skládat.
Subfosilní dubové dřevo firma objevila v roce 2016 při přípravě stavby v povodí řeky Olše. V lokalitě bylo přibližně tisíc kubíků materiálu.
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„Při stavbě bioplynové stanice jsme narazili na podivné kmeny nevábného vzhledu a zápachu. Až později jsme zjistili, že jde o kmeny pradávných stromů, které uvázly na půli cesty mezi dřevem a fosilií,“ vzpomenul Marek Noga ze společnosti Subfossil Oak.
Dřevo bylo po tisíce let uloženo v půdě a vodních sedimentech, díky čemuž získalo charakteristickou tmavou barvu a další specifické vlastnosti. Jeden metr krychlový váží přibližně 950 kilogramů.
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Subfossil Oak část materiálu využívá také pro uměleckou tvorbu. „Spolupracujeme s umělci a skláři, vytváří díla kombinující tisíce let staré dřevo s českým křišťálem,“ sdělil Noga.
Část kmenů se zároveň stala samostatnými exponáty a byla v minulosti představena mimo jiné na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji a naposledy i v Ósace.
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17. února 2026