Ostrava jako vědecké město. Univerzita zahájila stavbu výzkumného centra

Celkově má projekt Life & Environment Research Center Ostrava, takzvané LERCO, vyjít na 1,8 miliardy korun.

„Pracovali jsme dva roky na tom, abychom se dostali do tohoto bodu, tedy zahájení stavby budovy výzkumného centra,“ konstatoval duchovní otec myšlenky Roman Hájek z Ostravské univerzity. „Stavba je důležitým krokem k cíli. A tím je vybudování vědeckých týmů, které budou své úkoly řešit ve špičkovém zázemí a konkurenceschopném prostředí.“

Na jednotlivých projektech by se v budoucnu měli v rámci centra potkávat nejen zástupci Ostravské univerzity, ale třeba i Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a zahraniční vědci.

„Tento projekt je pro lékařskou fakultu důležitý také tím, že i na základě jeho výsledků budeme posuzováni při reakreditaci v roce 2026,“ vysvětlil další očekávaný přínos děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Financování zajišťuje Operační program Spravedlivá transformace Evropské unie zaměřený na projekty v regionech postižených v minulosti i současnosti těžbou uhlí.

Do Moravskoslezského kraje by takto mělo zamířit na 19 miliard korun. Přípravy by už měly být u konce. Ale nejsou.

„Pro kraj je alokováno zhruba devatenáct miliard korun, proto lze předpokládat, že se nepodaří uskutečnit všechny plány,“ konstatovala mluvčí kraje Nikola Birklenová. „Vše tedy závisí nejen na kvalitě jednotlivých projektů, ale také na tom, zda na ně v uvozovkách zbudou peníze. Důležitou roli hraje i čas a právě fáze příprav, ve které se jednotlivé projekty nacházejí.“

Už nyní je víceméně jasné, na které akce peníze zřejmě nevyjdou. „Projekt Černá kostka (Moravskoslezská vědecká knihovna – pozn. red.) má již rozhodnutí o poskytnutí dotace, LERCO je před vydáním rozhodnutí v řádu dnů,“ přiblížila připravenost jednotlivých záměrů Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí.

„Další projekty, u nichž komise souhlasila s výhradou, musí ještě doložit požadované doplňující informace, poté jim může být rozhodnutí také vydáno. Jedná se o Refresh, CEPIS, POHO, TPA a CVE,“ doplnila Pospíšilová.

Teprve nyní míří ke schvalování na krajské úrovni projekty CirkArena a Trautom. Zástupci záměrů MUSEum+, Podolupark a Education District podali své žádosti až v prosinci, takže jsou na počátku procesu hodnocení. Tím je víceméně dáno, které záměry mají ještě šanci uspět a které už ne.

Do poněkud specifického postavení se dostal projekt Eden slibující stavbu výzkumného a výukového centra nedaleko Karviné. U něj trvají nejasnosti ohledně způsobu placení provozu.

„Projekt Eden byl odeslán k posouzení veřejné podpory Evropské komisi, lhůta pro posouzení bude končit v březnu,“ vysvětlila Dominika Pospíšilová. „Nejde o posouzení způsobilosti projektu z pohledu podmínek našeho programu, ale o jeho finanční stránku vzhledem k plánovaným aktivitám. U projektů takto ověřujeme, že návrh řešení problematiky veřejné podpory, a tím i míry dotace, tedy financovaného podílu, je správný.“

Ve zkratce jde o to, zda lze projekt postavený z dotačních peněz dále provozovat i za pomoci dotací a vstupného, což je podmínka Slezské univerzity Opava, která by si ztrátový provoz Edenu nemohla dovolit.

Seznam projektů zařazených do fondu spravedlivé transformace má i své odpůrce. K těm nejhlasitějším patří krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová. Podle ní neměly peníze mířit jen na výzkumná centra, ale více i do sociální oblasti.