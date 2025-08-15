Policie název nemocnice, ani jejího zřizovatele neuvedla, případ však označila za ojedinělý.
„Jeho hlavní aktérkou je téměř šedesátiletá žena, která pracovala v lékárně nemocnice a zajišťovala pro ni vše k nákupu a prodeji léčiv. Od roku 2013 po dalších zhruba deset let měla léky prodávat také jisté společnosti, avšak jejich cenu měla s jasným záměrem úmyslně snižovat,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Když firma léky prodávala dále, tak už za vyšší cenu, a zisk tak byl trvalý. O ten se nejspíše dělila s lékárnicí. Jenže firma po deseti letech přestala fungovat, a proto žena přišla na jistější způsob přivýdělku.
Přes svého známého coby „bílého koně“ založila firmu zabývající se nákupem a prodejem léčiv a začala nemocnici přetahovat klienty, tedy další lékárny.
Žena přetáhla 150 lékáren z celé země
„Povedlo se jí to u téměř 150 lékáren z celé republiky. Nové smlouvy s nimi vznikly i díky tomu, že paní měla oklamat lékárny získané pro svou firmu tím, že vystupovala dokonce pod hlavičkou nemocnice,“ přiblížila mluvčí další okolností podvodu.
Zisk z prodeje léčiv tak už šel firmě založené na „bílého koně“, tedy přímo do kapsy zmíněné lékárnice.
Ta při své činnosti navíc zneužívala všechny diskrétní informace o klientech, distributorech, obchodních vztazích a další údaje, ke kterým měla při práci pro nemocnici přístup. Totéž umožňovala i svým zaměstnancům.
„Známý ženy, který firmu oficiálně založil a vedl, však v naoko ‚své‘ společnosti nevyvíjel jakoukoliv aktivitu a de facto ženu za pár tisíc korun kryl,“ podotkla mluvčí Štětínská.
Současně upozornila, že se založením firmy a jejím vedením v pozici jednatele se pojí práva a povinnosti. „A je přinejmenším podezřelé, když udělíte někomu na jeho žádost za peníze plnou moc k zastupování a o nic se nemáte dále starat.“
Rozplétání tohoto případu bylo ve své složitosti i odbornosti velmi náročné. Vyšetřovatelé hospodářské kriminality vyslechli desítky svědků, dohledali a prostudovali asi dvacet tisíc e-mailových zpráv týkajících se obchodních vztahů a zpráv.
Kriminalisté také spolupracovali se specialisty na danou problematiku, a to se znalci a pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Spis čítá jedenáct šanonů čítající asi čtyři tisíce listin.
Nakonec se prokázalo nezákonné obohacení za přibližně tři miliony korun. Žena už byla obviněna ze zločinů porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace v obchodním styku a zneužití postavení v obchodním styku, dále pro přečin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.
Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest v rozsahu pět až deset let, v případě dohody o vině a trestu případně nižší. Muže obvinili z účastenství na zločinu zneužití postavení.