Kardiolog: Přesčasy nebudeme sloužit ani po podpisu dohody, chceme reformu

Ten působí v Městské nemocnici Ostrava. Podle něj lékaři tamní kardiologie přesčasy v prosinci sloužit nebudou.

„Co se týká podpisu (dohody), tak s některými body spokojeni být můžeme. Nicméně stále nedošlo k jakémusi konsensu, na kterém se dohodla většina mladých lékařů. Problém je v tom, že předseda České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek a vedení Lékařského odborového klubu (LOK) jednalo do jisté míry na vlastní pěst. Dochází z jejich strany ke snaze o nějaké reformy a cíle, ke kterým my nejsme přímo nakloněni,“ uvedl Mohr. Podle něj například renty pro lékaře, o které chce ČLK a LOK usilovat, nejsou aktuálním tématem.

„Jen to vrhá špatné světlo na lékařský stav jako takový. Co se ale týče navýšení platů, tak to není a nebylo primárním cílem našeho protestu. Primárním cílem našeho protestu bylo, aby došlo k vyřešení a jakési reformě přesčasů, které sloužíme a sloužíme jich značnou sumu, což současná reforma absolutně neřeší,“ míní Mohr. Domnívá se, že by bylo vhodné zabývat se například možností delegování některých pracovních povinností lékaře na jiné pracovníky zdravotnictví.

„Je už méně známo, že práci lékaře tvoří z 80 procent práce s papírem, nikoliv práce s pacientem a medicínou jako takovou. Práce lékaře dost často, zvláště v interních oborech, připomíná spíše práci administrativní. Jednak to zabíjí čas lékaře a samozřejmě i jeho motivaci, zvláště v těch počátečních letech, kdy začíná svou kariéru,“ řekl Mohr.

Podle něj se mladí lékaři snaží především o to, aby získali více volna po službách a přesčasy tedy nebyly tak markantní. „Přestože v nemocnici noci a dny trávit budeme, tak bychom za to očekávali adekvátní volno, což novela zákoníku práce nějakým způsobem ošetřuje. Otázka je, jak dobře to bude vymahatelné,“ řekl Mohr.

Jednání Kubka a vedení lékařských odborů označil za nešťastné, protože podle něj v podstatě celý konflikt mezi ministerstvem a lékařským stavem stočili do mezd. „Tím je samozřejmě na lékařský stav nahlíženo jako na lidi, kteří jenom chtějí přidat peníze a na ničem jiném jim nezáleží. Když bych to měl říct z vlastní zkušenosti, tak manželka je také lékařka a v týdnu se většinou nepotkáváme, společný večer máme třeba dvakrát do týdne, protože buď slouží ona nebo sloužím já,“ řekl Mohr.

I po v pátek podepsané dohodě lékaři na kardiologii v Městské nemocnici v Ostravě zůstanou sloužit ve směnném provozu a neznamená to, že automaticky opět přistoupí na systém přesčasové práce. „Přesčasy na kardiologii tento prosinec vůbec nesloužíme. Pracujeme v třísměnném provozu, nějaké množství lékařů přijde na ranní směnu, dva na odpolední a jeden přichází na směnu noční. Zatím je plán takový, že minimálně do konce roku přesčasy sloužit nebudeme. Většina z nás má překonaný zákonný limit přesčasů,“ uvedl lékař.

Dodal, že podobná situace bude i v některých dalších nemocnicích napříč republikou, záležet bude na přístupu jednotlivých pracovišť. „Počítáme s tím, že na ostatních odděleních v Městské nemocnici Ostrava rozhodně ke stažení výpovědi (z přesčasové práce) dojde, nicméně na našem oddělení, na kardiologii, jsme všichni pevně rozhodnuti, že minimálně do konce prosince ty výpovědi stahovat nebudeme,“ řekl Mohr.