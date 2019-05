S výpověďmi lékařů klesá zájem Orlové o převod nemocnice na město

Před měsícem, po návštěvě premiéra, tvrdil orlovský starosta Miroslav Chlubna (nez.), že připraví materiál, aby místní zastupitelé mohli koncem dubna rozhodnout, zda požádají kraj o převod nemocnice na město. Zastupitelé se sice sešli v pondělí odpoledne, ale o nemocnici nehlasovali.



Došlo jen na nezávaznou debatu poté, co je starosta seznámil se situací. „Většina lékařů i řada zdravotníků podaly výpověď. Za těchto okolností nemá smysl žádat o převod nemocnice. Zůstala by nám jen budova bez personálu,“ řekl Chlubna.



„Myšlenky na převzetí nemocnice se ještě nevzdáváme, ale podle informací, které mám, odejdou všichni lékaři z chirurgie, většina internistů a také anesteziologů. Celkem má jít o 16 lékařů,“ řekl MF DNES.

Jiří Matěj, ředitel nemocnic v Havířově a Karviné-Ráji, jejíž součástí je i pracoviště v Orlové, ale oponuje, že situace není tak dramatická. „Výpověď podalo devět lékařů, z toho šest internistů, ale jeden ji později stáhl. Jednáme stále i s dalšími, aby také zůstali,“ uvedl Matěj.

Ortopedové si vybrali Karvinou

Mezi lékaři, kterým už běží výpovědní lhůta, jsou vedle internistů primáři chirurgie i rehabilitačního oddělení a lékař z jednotky následné intenzivní péče. Na ortopedii zůstávají všichni včetně sester.

Primář ortopedie Tomáš Knybel bojoval za to, aby se nemuseli stěhovat z Orlové, kde mají vyhovující zázemí, ale také řekl, že udělá vše pro to, aby se v případě nutného přesunu oddělení stěhovalo jako celek se všemi zaměstnanci. Mohl si vybrat, zda se chce přemístit do Havířova, či Karviné.

„Problém je, že nikde není odpovídající zázemí. V Havířově jsou operační sály, ale chybí lůžka. V Karviné-Ráji jsou prostory pro lůžka, ale chybí tam vhodné operační sály,“ vysvětloval.

V minulých dnech oznámil řediteli nemocnice, že ortopedie se přestěhuje do Karviné-Ráje. „Upravíme tam pro ni celé patro a vybudujeme dva operační sály. Změny budou stát asi 70 až 80 milionů korun,“ uvedl ředitel Matěj.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer je rád, že se naplní optimalizační plán schválený zastupiteli kraje. „V případě nutnosti budeme připraveni i na rychlejší přesun ortopedie,“ dodal.