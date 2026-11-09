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Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně záchranářů a vězeňské služby

Dalibor Maňas
  8:25aktualizováno  8:49
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9. listopadu 2026 krátce po půl šesté se na ulici Těšínská v Orlové, v části Poruba, srazilo 23 vozidel. | foto: Policie ČR

Složitá dopravní situace kvůli ledovce nastala v pondělí ráno na řadě míst Moravskoslezského kraje. V Orlové na Karvinsku se srazilo třiadvacet aut. Mezi nimi také auta záchranářů, hasičů, ale i vězeňské služby. Kromě nehod musejí řidiči počítat také se zdržením a kolonami.

„Mohu potvrdit, že se v Orlové na Těšínské ulici srazilo třiadvacet aut. Na místě nyní zasahuje šest jednotek hasičů,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Nehoda se podle policejní mluvčí Evy Michalíkové stala krátce po půl šesté.

9. listopadu 2026 krátce po půl šesté se na ulici Těšínská v Orlové, v části Poruba, srazilo 23 vozidel.

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„Mezi vozidly jsou také auta záchranářů, hasičů, ale i vězeňské služby. Několik osob bylo předáno do rukou záchranářů, nemělo by se jednat o zranění životu ohrožující. S největší pravděpodobností příčinou této nehody jsou klimatické podmínky, tedy náledí,“ uvedla Michalíková.

Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné.

Okolnosti a příčiny jsou předmětem šetření.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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