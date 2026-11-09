„Mohu potvrdit, že se v Orlové na Těšínské ulici srazilo třiadvacet aut. Na místě nyní zasahuje šest jednotek hasičů,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Nehoda se podle policejní mluvčí Evy Michalíkové stala krátce po půl šesté.
„Mezi vozidly jsou také auta záchranářů, hasičů, ale i vězeňské služby. Několik osob bylo předáno do rukou záchranářů, nemělo by se jednat o zranění životu ohrožující. S největší pravděpodobností příčinou této nehody jsou klimatické podmínky, tedy náledí,“ uvedla Michalíková.
Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné.
Okolnosti a příčiny jsou předmětem šetření.