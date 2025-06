Ostravská univerzita má uznávanou virologickou laboratoř zaměřenou na základní a aplikovaný výzkum virů a parazitů.

Vědecký tým pod vedením profesora Vjačeslava Jurčenka se specializuje na analýzu méně studovaných mikroorganismů a jejich genetických a biochemických vlastností.

„Fascinuje mě, jak extrémně rychle se viry dokážou přizpůsobit podmínkám prostředí. V jedné z našich studií se zabýváme právě tímto jevem. Genomická plasticita virů je klíčová pro náš výzkum,“ vysvětlil vedoucí ostravského virologického týmu projektu LERCO profesor Vjačeslav Jurčenko.

Výzkumný tým se nezaměřuje pouze na hrozby, ale především na potenciál virů při léčbě nemocí.

„Pomocí genetických manipulací umějí vědci modifikovat viry tak, aby fungovaly jako nosiče genetického materiálu a napadaly škodlivé patogeny v infikovaných buňkách. Díky dosud získaným poznatkům ostravští vědci navrhují chemické látky, které oslabí parazity a potenciálně zabrání určitým typům onemocnění u lidí i zvířat,“ upozornila Nela Parmová z Ostravské univerzity.

Klimatické změny přinášejí do Evropy nové typy patogenů. „Například komár tygří, přenašeč virů, jako je dengue a zika, byl již pozorován i na jižní Moravě. Analýzy vzorků z posledních let potvrzují, že viry a paraziti, kteří byli dosud známí pouze z tropů, pronikají do našeho prostředí. Proto je v současné době tak důležité posílit virologický výzkum,“ uvedla Parmová.

Viry najdou uplatnění v léčbě

Nově vybudovaná virologická laboratoř bude vybavena nejmodernějšími přístroji a umožní hlubší a důkladnější výzkum virů a parazitů, včetně jejich praktického využití v léčbě.

O projektu LERCO Jedná se o nově budované vědecko-výzkumné zázemí, které bude mít špičkové vybavení pro významné výzkumné týmy z různých oborů – biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních.

„Poskytne také prostor pro vzdělávání nové generace molekulárních biologů a virologů. Ostravská univerzita plánuje otevřít také nový studijní program zaměřený na tuto oblast,“ upozornil Jurčenko. „Laboratoř nám umožní posunout náš výzkum o velký krok vpřed a otevřít dveře dalším mladým vědcům, kteří se chtějí věnovat virologii.“

Výzkumníkům z projektu LERCO se již podařilo popsat dva druhy parazita Vickermania, které se navzdory svým podobnostem ukázaly být biochemicky odlišné.

„Porovnali izolát pěstovaný po desetiletí v laboratorních podmínkách s izolátem z volné přírody a zaznamenali mezi nimi rozdíly. Pro tyto mikroorganismy je typická schopnost přizpůsobit se prostředí a vědci zkoumají, jak by tuto vlastnost bylo možné využít, zejména v medicíně,“ naznačila Parmová.

Vědecko-výzkumné zázemí LERCO, který funguje v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, by mělo být dokončeno v dubnu příštího roku a svůj výzkum do něj přesune několik vědeckých pracovišť Ostravské univerzity.