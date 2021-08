Zdravotníci odměněni vouchery plní kapacity lázní, na část se asi nedostane

Peníze totiž musí všichni vyčerpat do konce roku, a v tom je velký problém: v lázních je plno.



„Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví o dotaci pro všechny naše zaměstnance, kteří na ni mají nárok. Jde o téměř 1 600 zdravotníků. Jakmile nám dotaci schválili, lidé se o ni začali hlásit,“ řekla náměstkyně ředitele Městské nemocnice Ostrava Kateřina Kyselá.

Šárka Ličková začala obvolávat blízké lázně, aby zjistila, kde si bude moci odpočinout a rehabilitovat. Ale narazila. „Pojedu až v listopadu a nakonec jsem vybrala Karlovy Vary. Lázně v regionu dřív neměly volná místa,“ řekla zdravotnice.

„Jsme plní,“ potvrdil Jan Poštulka, ředitel státních Horských lázní Karlova Studánka s kapacitou přes 400 lůžek. „Zatím máme v rezervaci asi tři desítky pobytů a poptávka roste, ale bereme už jen na listopad a prosinec. Chceme uspokojit maximum zdravotníků, ale kapacita lázní je limitovaná,“ dodal.

Podle něj je škoda, že o dotačním programu se zástupci lázní nikdo nejednal předem. „Bylo by fajn prodloužit využití příspěvků do konce příštího roku, nebo alespoň do poloviny. V zimních měsících máme volnější ruce,“ vysvětlil ředitel.

V Darkově přijmou zdravotníky z Motola

Podobná je situace i v Sanatoriích Klimkovice s kapacitou 500 klientů. „Až do konce roku jsme plní,“ řekla mluvčí sanatorií Ivana Gračková. „Snažíme se ale vyjít zdravotníkům vstříc, protože si to za své mimořádné nasazení zaslouží, uvolníme pro ně část kapacit. Uspokojíme asi 120 zájemců, z toho nejvýše dvě třetiny přijmeme na pobyt, dalším nabízíme balíčky procedur ambulantně,“ dodala.

V regionu je odlišná pouze situace v Lázních Darkov s 800 lůžky. Od pondělí 9. srpna do konce roku přijmou až osm tisíc zdravotníků, ale také ne všechny na delší pobyt.

„Nabízíme zdravotníkům možnost čerpat dotaci ambulantně, nebo o víkendech. Jsme domluveni třeba s pražskou nemocnicí Motol, že k nám budou její zaměstnanci dojíždět na prodloužené víkendové pobyty. Vyhradíme jim historický areál v Darkově,“ popsal situaci mluvčí lázní Miroslav Slaný.

Ačkoli ne všichni budou stát o lázeňské pobyty, protože na ně musí čerpat dovolenou, kterou už třeba nemají, nebo ji chtějí strávit s rodinou, vzhledem k počtu možných zájemců je málo šancí, že by se na všechny zdravotníky dostaly alespoň ambulantní procedury.

Ředitelé požádají o prodloužení termínu

V Moravskoslezském kraji má nárok na příspěvek přes deset tisíc zdravotníků, z toho více než pět tisíc z Ostravy. Kromě Městské požádala i Fakultní nemocnice Ostrava o dotace pro 3 060 svých zaměstnanců a Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice pro 725. Nárok mají i tisíce zdravotníků z dalších okresů. Například frýdecko-místecká nemocnice žádá o dotaci pro 916 lidí, podobně opavská a novojičínská, Karviná-Ráj žádá pro 823, krnovská pro 679, havířovská pro 600, Karvinská hornická pro 206 a Podhorská na Bruntálsku asi pro 180 lidí. Stihnout to musely do 31. července.

„Přesné údaje ještě nemáme, žádosti vyhodnocujeme, ale bez zdravotnických zařízení přímo řízených ministerstvem jich přišlo 149 pro asi 50 tisíc zdravotníků,“ sdělil mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

„Požádám o prodloužení termínu čerpání dotace,“ uvedl šéf krnovské nemocnice, senátor Ladislav Václavec. Plánují to i další ředitelé.

To ale podle ministerstva zdravotnictví nejde. „Prodloužení dotačního programu není možné. Lze pouze vypsat nový program. O tom se uvažuje, ale jedná se pouze o předběžné úvahy, jelikož program se teprve vyhodnocuje. V současné situaci by bylo předčasné jakkoli spekulovat,“ dodal Berka.