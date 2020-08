Lékaři nechtějí vypisovat žádanky na testy, lázně přicházejí o klienty

Mnozí lékaři odmítají vypisovat žádanky na testy, které hradí zdravotní pojišťovny, a lázním tak nezbývá než zařídit i zaplatit testování ze svého, nebo přijít o klienty.



„Když po mě chtějí pacienti žádanky na test před nástupem do lázní, po konzultaci se zdravotní pojišťovnou je posílám za odborným lékařem, který lázně doporučil,“ řekl praktický lékař z Ostravy, jenž míní, že by musel test uhradit sám.

Stejný názor sdílí mnoho lékařů. Jeden napsal vedení Sanatorií Klimkovice naštvaný dopis: „Pacientka dostala informaci, že jí může praktický lékař vystavit žádanku, kterou proplatí pojišťovna. To je omyl: Test zaplatí praktický lékař, který tuto neindikovanou žádanku vystavil. Informujte pacienty správně.“

Lékaři se přitom mýlí. Redakce MF DNES oslovila řadu zdravotních pojišťoven a všechny shodně uvedly, že hradí indikované testy včetně těch pro klienty lázní v regionu, kde to vyžadují nařízení hygieniků. To byl do minulého pátku i případ Moravskoslezského kraje. Nyní již nařízení neplatí pro okres Bruntál.

„Naši klienti už PCR testy nepotřebují. Dříve jsme je vyžadovali od klientů, sami jsme netestovali, což se projevilo na poklesu hostů. Na jaře jsme stáli, teď máme každý měsíc asi o sto klientů méně, takže ztráty už se pohybují v desítkách milionů,“ popsal situaci Jan Poštulka, ředitel státních Horských lázní Karlova Studánka na Bruntálsku.

Darkov je poloprázdný

Podobně jsou na tom i Lázně Darkov v Karviné. „Podle ministerstva zdravotnictví sami testovat ani vypisovat žádanky nemůžeme, klienti musí přijet s výsledkem testu. Jenže denně volají lidé, že jim praktický lékař nechce vypsat žádanku. Sice pak lékařům posíláme opatření, kterým je postup daný, ale moc to nepomáhá, ztrácíme až 70 procent klientů. Většina posunuje nebo ruší termín nástupu a raději jede do lázní, které testy nepotřebují. Obsazenu máme jen třetinu lůžek a ztráty ve srovnání s loňskem činí už 63 milionů,“ uvedl mluvčí Lázní Darkov Miroslav Slaný.

Podle Aleny Frolíkové ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra může žádanku na test vypsat i lékař lázní v ohnisku nákazy.

Sanatoria Klimkovice postupují tak, že novým klientům, kteří nemají test, vezmou stěry, vypíší příslušnou dokumentaci a test pro ně zpracuje nasmlouvaná akreditovaná laboratoř. Díky tomu jsou lázně téměř plné, ale náklady rostou.

„Denně přijímáme asi třicet dospělých a desítku dětí, většinu s doprovodem. Od začátku nařízení jsme uhradili přes 500 testů, náklady se tak pomalu blíží milionu,“ uvedla mluvčí sanatorií Ivana Gračková s tím, že kvůli jarním protiepidemickým opatřením přišly lázně asi o 45 milionů korun.

Zástupci lázní: Nařízené testování je nelogické

„Kdybychom klienty netestovali, nepřijeli by a lázně zkrachují. Chaos v testování by měl pomoci řešit stát. Pojišťovny by měly testy uhradit,“ řekla Gračková, podle níž je nařízené testování nelogické. „Proč musí mít testy lidé přijíždějící z regionů, kde se koronavirus nešíří, ale nemusí ho mít místní lidé, když jedou do lázní v jiném kraji?“

„Má pravdu, je to postavené na hlavu,“ zmínil i mluvčí Darkova.

Sanatoria požádala hygieniky, aby zrušili testování. Ale nedostala odpověď. „Naši právníci připravují podklady ke zrušení všech mimořádných regionálních opatření k 31. srpnu,“ řekl ve čtvrtek MF DNES mluvčí Krajské hygienické stanice Ostrava Aleš Kotrla. „Od 1. září totiž budou platit celostátní pravidla,“ dodal.