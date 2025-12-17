Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Žaneta Motlová
  6:45
Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už obvinili. Vedení lázní, jež jsou státním podnikem, zaměstnankyni odstavilo od veřejných zakázek a rozhodování o nákupech.

Horské lázně Karlova Studánka | foto: MSK

„Bruntálští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali v jednom ze zařízení poskytujícím mimo jiné zdravotnické služby podezření z hospodářské trestné činnosti týkající se veřejných zakázek. V této souvislosti obvinili jednu osobu,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová s tím, že konkrétnější být nemůže.

„Vyšetřování stále probíhá a nyní nelze poskytnout bližší informace. Ze zákona také nemůžeme poskytovat informace ke konkrétní fyzické či právnické osobě,“ vysvětlila.

Trestní stíhání potvrdilo vedení horských lázní s tím, že dotyčné ženě okamžitě odebralo veškeré kompetence. „Jakmile jsem se o této skutečnosti dozvěděl, okamžitě jsem přijal kroky, které zamezují jakémukoli dalšímu zásahu této osoby do oblasti veřejných zakázek. Zároveň jsem o situaci informoval dozorčí radu státního podniku,“ uvedl ředitel Jan Poštulka.

Lázně postupně obnovují historický areál

Doplnil, že problém se týká opravy jednoho z lázeňských domů a lázně řeší součinnost s policejním vyšetřováním. „Už samotné trestní stíhání vedoucí pracovnice v oblasti veřejných zakázek považuji za závažnou okolnost, kterou nelze ignorovat, a řeším ji v úzké spolupráci s právními zástupci,“ sdělil Poštulka.

Představitelé lázní také nechávají prověřit všechna výběrová řízení, na nichž se pracovnice v minulosti podílela. „Cílem je vyloučit jakékoli systémové pochybení a posílit kontrolní mechanismy v oblasti veřejných zakázek,“ upřesnila mluvčí lázní Lucie Špačková.

Horské lázně Karlova Studánka obnovují historický areál postupně poté, kdy ústavní soud v lednu 2022 svým rozhodnutím definitivně ukončil letitý spor mezi státem a řádem Německých rytířů, jimž areál patřil před válkou.

V lednu 2024 lázně avizovaly hotovou obnovu Lázeňského domu U lesa, v březnu téhož roku pak konec velké rekonstrukce lázeňského domu Opava. Letos v říjnu skončila oprava interiérů a balkonů ve Slezském domě a teď se pracuje v hlavní budově Libuše. V nejbližší době se počítá také s obnovou lázeňského parku.

Lázně Karlova Studánka leží v oblasti Jeseníků a zaměřují se především na léčbu dýchacího ústrojí.

Lázně Karlova Studánka leží v oblasti Jeseníků a zaměřují se především na léčbu dýchacího ústrojí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Policejní pátrání v potoce Olešná na Frýdecko-Místecku, kde byla nalezena...

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Během pár měsíců jsme všechno zahodili, štve ostravského kapitána Frydrycha

Kapitán ostravský fotbalistů Michal Frydrych střílí v pokutovém území Pardubic.

Ví, že si ostravští fotbalisté musejí během nynější zimní pauzy především vyčistit hlavu. Kapitán Michal Frydrych věří, že se Baník zvládne odrazit ze dna první ligy výš. Zároveň upozorňuje: „Může...

16. prosince 2025  16:43

Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Moravskoslezský kraj podpoří zubaře na pohotovosti. (15. prosince 2025)

Ve značně omezené podobě měla od začátku příštího roku fungovat zubní pohotovost v Ostravě, kam jezdí pacienti z celého kraje. Důvodem je změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní...

16. prosince 2025  16:05

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:05

Ostravě scházejí pěstouni na přechodnou péči, jejich práce je extrémně náročná

Kojenecký ústav a dětské centrum v pražské Krči.

Sociální pracovníci ostravského magistrátu evidují devětadvacet rodin, které mohou vykonávat dočasnou náhradní rodinnou péči o děti v krizových situacích. Potřebovali by jich však více.

16. prosince 2025  10:28

Stará střecha musela pryč, nová ponese soláry. Havířov opravil zimní stadion

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí...

Největší letošní investici dokončili v Havířově, za zhruba 150 milionů korun tam zrekonstruovali zimní stadion. Největší proměnu má za sebou střecha objektu z roku 1968. Tu starou nejprve jeřáby...

16. prosince 2025  5:47

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů.

Sprinter Gout Gout, běžec Josh Hoey a tyčkaři Emmanouil Karalis a Katie Moonová. To jsou jména prvních elitních zahraniční atletů, jejichž start oznámili pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, a to půl...

15. prosince 2025

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Unikátní premiéra. Ostravští lékaři zachránili pacientovi nohu operací přes zápěstí

Jerzy Bezecny (vlevo) na operačním sále.

Specialisté z vítkovické nemocnice v Ostravě mají za sebou přelomový zákrok. Jako první v republice pacientovi rozšířili zablokovanou stehenní tepnu přes zápěstí. Bez této operace muži hrozilo akutní...

15. prosince 2025  11:23

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.