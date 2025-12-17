„Bruntálští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali v jednom ze zařízení poskytujícím mimo jiné zdravotnické služby podezření z hospodářské trestné činnosti týkající se veřejných zakázek. V této souvislosti obvinili jednu osobu,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová s tím, že konkrétnější být nemůže.
„Vyšetřování stále probíhá a nyní nelze poskytnout bližší informace. Ze zákona také nemůžeme poskytovat informace ke konkrétní fyzické či právnické osobě,“ vysvětlila.
Trestní stíhání potvrdilo vedení horských lázní s tím, že dotyčné ženě okamžitě odebralo veškeré kompetence. „Jakmile jsem se o této skutečnosti dozvěděl, okamžitě jsem přijal kroky, které zamezují jakémukoli dalšímu zásahu této osoby do oblasti veřejných zakázek. Zároveň jsem o situaci informoval dozorčí radu státního podniku,“ uvedl ředitel Jan Poštulka.
Lázně postupně obnovují historický areál
Doplnil, že problém se týká opravy jednoho z lázeňských domů a lázně řeší součinnost s policejním vyšetřováním. „Už samotné trestní stíhání vedoucí pracovnice v oblasti veřejných zakázek považuji za závažnou okolnost, kterou nelze ignorovat, a řeším ji v úzké spolupráci s právními zástupci,“ sdělil Poštulka.
Představitelé lázní také nechávají prověřit všechna výběrová řízení, na nichž se pracovnice v minulosti podílela. „Cílem je vyloučit jakékoli systémové pochybení a posílit kontrolní mechanismy v oblasti veřejných zakázek,“ upřesnila mluvčí lázní Lucie Špačková.
Horské lázně Karlova Studánka obnovují historický areál postupně poté, kdy ústavní soud v lednu 2022 svým rozhodnutím definitivně ukončil letitý spor mezi státem a řádem Německých rytířů, jimž areál patřil před válkou.
V lednu 2024 lázně avizovaly hotovou obnovu Lázeňského domu U lesa, v březnu téhož roku pak konec velké rekonstrukce lázeňského domu Opava. Letos v říjnu skončila oprava interiérů a balkonů ve Slezském domě a teď se pracuje v hlavní budově Libuše. V nejbližší době se počítá také s obnovou lázeňského parku.
Lázně Karlova Studánka leží v oblasti Jeseníků a zaměřují se především na léčbu dýchacího ústrojí.
