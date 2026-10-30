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Lázně v Jeseníkách zavedly soví zooterapii. Rozárka mě zklidnila, říká pacientka

Josef Gabzdyl
  13:08

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Pacientka Miroslava z Havlíčkova Brodu se svou terapeutkou, sovou Rozárkou. Novou zooterapii nabízejí lázně v Karlově Studánce na Bruntálsku. (30. října 2026) | foto: Horské lázně Karlova Studánka

Neobvyklou terapii nově nabízejí lázně v Karlově Studánce na Bruntálsku. Pacienti, ale i návštěvnici městečka v Jeseníkách se mohou procházet s ochočenou sovou na ruce. První pacienti uvádějí, že je půlhodinový pobyt s opeřeným dravcem zklidnil a měli velmi příjemné pocity.

Lázně novinku zavedly letos v září, zájemcům nabízejí půlhodinový kontakt se sovou odchovanou člověkem, a to v klidu a stranou ostatních lidí.

„Je to druh zooterapie, která pracuje především se sovami odchovanými člověkem, tedy od narození krmenými člověkem. To znamená, že vůči člověku nemají žádné záporné reakce ani negativní vazby. Lidé s nimi mohou být v kontaktu, povídat si s nimi a také se mazlit. Člověk tak může zažít radost, kterou třeba dlouho nepocítil,“ přiblížil podobu zooterapie tamní sokolník Josef Slabý.

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Na začátku terapie dostanou lidé poučení, jak se chovat, k tomu i speciální rukavici, na které si sovu nesou. Sova je navíc připojena krátkým provázkem, kterému sokolníci říkají dloužec.

Zájemci nemusí zůstat u soví expozice a mohou odejít například do lázeňského parku. Sokolník je však nedaleko, aby na terapii a také na zvíře i člověka dohlédl. „Lidé si mohou se sovou klidně procházet park nebo se posadit na lavičku. Někteří došli až k Hudební hale a zase zpátky,“ poznamenal sokolník.

Sokolník Josef Slabý se sovou určenou k zooterapii zvláště pro lázeňské pacienty. (30. října 2026)

Novou zooterapii si v září vyzkoušelo už dvacet lidí, mezi nimi paní Miroslava z Havlíčkova Brodu, které dělala společnost sova Rozárka.

„Pomáhá mi tak, že mě to zklidní. Je to pocit splynutí s přírodou a souznění s ní. Člověk zapomene na svět kolem a je tady jen se sovou, v přírodě, v lázeňském parku,“ popsala pacientka: „Je to určitě skvělé zpestření mého lázeňského pobytu.“

Mezi zájemci převažovali pacienti lázní, přidali se však i další návštěvníci Karlovy Studánky. Podrobnosti získají ve stánku společnosti Myslivost ZS v lázeňském parku.

Lázně v Karlově Studánce se specializují především na léčbu dýchacích cest, pohybového aparátu a oběhového systému.

5. října 2015
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