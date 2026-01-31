Pacienti lázní Karlova Studánka si oblíbili pobyty se psy, jde o unikátní projekt

Zájem o lázeňské pobyty se psy v Horských lázních Karlova Studánka dlouhodobě roste. Jen loni lázně evidovaly téměř stovku případů, kdy do lázní přijeli lidé se svým čtyřnohým společníkem. Možnost absolvovat léčebný pobyt společně se psem využívají nejen samoplátci, ale stále častěji i pacienti, jejichž léčbu hradí zdravotní pojišťovny.
Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i pacientům s léčbou hrazenou zdravotní pojišťovnou. | foto: Horské lázně Karlova Studánk

V rámci českého lázeňství je psí doprovod v lázních výjimečný. „Tato služba reaguje na reálné potřeby klientů. Řada z nich by bez této možnosti na léčbu vůbec nenastoupila,“ poznamenává mluvčí lázní Lucie Špačková.

„Hledala jsem lázně, kde mohu být se svým pejskem, až jsem našla Karlovu Studánku,“ říká zdravotnice Nikola Knotková z Chebu, která do Studánky přijela na čtyřtýdenní léčebný pobyt s fenkou Rozárkou.

„Zdejší lázně jsem si vybrala proto, že bez problémů berou klienty i s jejich psy. Nechtěla jsem se od Rozárky na měsíc odloučit a někam ji dávat. Tady to šlo bez problémů, a to pro mě bylo rozhodující,“ pochvaluje si Knotková.

Rozárka doprovází majitelku na pravidelných procházkách, které se přirozeně stávají i součástí její rehabilitace.

„V Jeseníkách jsem nikdy nebyla, mám ráda hory, kopce, prostě přírodu. Bydlíme v lázeňském domě Pošta a je to perfektní. Je tam výborná paní pokojská Ivetka, která je nám hrozně nápomocná,“ doplňuje Nikola Knotková s tím, že i přes pobyt více psů v domě se hosté navzájem neruší.

Právě v lázeňském domě Pošta mají Horské lázně Karlova Studánka vyhrazené pokoje určené pro klienty se psy.

„Zájem o tuto službu stále stoupá. Pobyt se psem umožňujeme všem – i pacientům v rámci komplexní lázeňské léčby. Klienti, kteří u nás zůstávají delší dobu, si tuto možnost velmi pochvalují,“ uvádí vedoucí klientského centra Michaela Horská s tím, že loni lázně ubytovaly téměř stovku pejsků.

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Podle vedení lázní má tato služba nejen praktický, ale i zdravotní význam. „Možnost pobytu se psem často rozhoduje o tom, zda pacient na léčbu vůbec nastoupí. Podporuje doléčení, psychickou pohodu i návrat do plné kondice, což je v souladu se zdravotním posláním našich lázní,“ říká ředitel horských lázní Jan Poštulka.

Jakmile zdravotní pojišťovna schválí léčebný pobyt, spojí se s pacientem lázeňské klientské centrum.

„Pokud má klient zájem o pobyt se psem, uvede tuto informaci už při prvním kontaktu. Podle aktuálních kapacit ho pracovníci centra zařadí do vyhrazených pokojů. Cena za pobyt psa je 170 korun za noc,“ doplňuje mluvčí.

