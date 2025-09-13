Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Žaneta Motlová
  13:11
Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují zábradlí a položí dřevěný povrch mostu. Lávka naváže na cyklostezky na obou stranách hranice. Otevře se na jaře.

„Ocelová konstrukce byla usazena a poprvé tak spojila český a polský břeh řeky Olše. Je určena pro pěší a cyklisty a bude bezpečným a pohodlným spojením přes řeku,“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.

Usazení celé konstrukce předcházel náročný technický proces. Na místo dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.

Karviná vybuduje visutou lávku do Polska a opraví cenný obloukový most

„Bylo nutné každý díl usadit s maximální přesností, spojit montážní styky a zajistit je svařováním. Vše pod přísným dohledem, protože konstrukce váží stovky tun,“ vysvětlil ředitel stavební společnosti Firesta Jan Stupka.

Ocelová konstrukce nové lávky k řece Olši dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Přemostění o délce necelých 70 metrů a šířce 4,7 metru naváže na cyklostezky na obou stranách hranice a stane se součástí širší sítě tras v regionu. Pro zástupce obou břehů Olše však má i symbolický význam.

„Je to propojení dvou zemí a zároveň významný prvek pro rozvoj turistiky celé oblasti,“ komentoval primátor Karviné Jan Wolf. Starosta Hażlachu Grzegorz Sikorski dodal, že pro místní je lávka velmi důležitá. „Umožní lidem navštěvovat sousedy, obchody i turistické cíle. A především posílí naše dobré sousedské vztahy.“

Lidé přemostění poprvé využijí na jaře

Po usazení ocelové konstrukce teď bude následovat montáž zábradlí a dřevěného povrchu přemostění. Hotovo má být v prosinci, pak se uskuteční zátěžová zkouška.

První chodci a cyklisté na most vyjdou a vyjedou na jaře. „Až projekt dokončí i polská strana. Obec Hażlach na svém území staví napojení na lávku, zpevní příjezdovou cesty a buduje cyklostezku, která bude také osvětlená,“ vysvětlila mluvčí Danková.

Náklady na vznik lávky čítají přes 43 milionů korun. Osmdesát procent platí evropská dotace, pět procent státní rozpočet, o zbytek se dělí Karviná a Hażlach.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:11

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025

Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné...

13. září 2025  5:47

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Muž doma zkoušel plynovou pistoli, prostřelil dveře svého i sousedního bytu

Plynovou zbraň chtěl vyzkoušet jeden z nájemníků v bytovém domě v Krnově. Několikrát při tom prostřelil vstupní dveře svého bytu a poškodil i dveře sousedů. Nyní je podezřelý z poškození cizí věci.

12. září 2025  12:59

Poslední den horníků na Karvinsku v éře těžby. Vzpomínalo se na mrtvé kamarády

Pěvecký sbor Permoník, havířská dechovka i několik desítek současných i bývalých horníků v tradičních uniformách. Tak se při příležitosti Dne horníků vzpomínalo na kamarády, kteří při dobývání...

12. září 2025  11:11

Věznice chtěla poslat odsouzené hlídat děti na přechodech, narazila u veřejnosti

Poslat vybrané odsouzené pomáhat chránit děti na rizikových přechodech před školami se v rámci svého projektu rozhodla věznice v Ostravě – Heřmanicích. S takovou iniciativou přichází jako první v...

12. září 2025  9:19

Krnovský krytý bazén neotevřel. Má problémy se statikou, platí zákaz provozu

Plavecký bazén v Krnově po letní přestávce znovu neotevřel, jeho provoz zapověděl výsledek průzkumu statiky poté, co se v objektu objevily trhliny. Problém má především podpěrná konstrukce bazénové...

11. září 2025  16:51

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

11. září 2025

Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života

Teprve šestnáctiletý motorkář boural ve Stonavě na Karvinsku. Jel rychle a nestihl zabrzdit, když auto před ním chtělo odbočit doleva. Po nárazu do vozidla byl ve vážném stavu, z místa nehody ho...

11. září 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.