„Ocelová konstrukce byla usazena a poprvé tak spojila český a polský břeh řeky Olše. Je určena pro pěší a cyklisty a bude bezpečným a pohodlným spojením přes řeku,“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.
Usazení celé konstrukce předcházel náročný technický proces. Na místo dorazila ve čtyřech částech, poté je dělníci svařili do dvou celků a pomocí speciální techniky osadili na místo.
„Bylo nutné každý díl usadit s maximální přesností, spojit montážní styky a zajistit je svařováním. Vše pod přísným dohledem, protože konstrukce váží stovky tun,“ vysvětlil ředitel stavební společnosti Firesta Jan Stupka.
Přemostění o délce necelých 70 metrů a šířce 4,7 metru naváže na cyklostezky na obou stranách hranice a stane se součástí širší sítě tras v regionu. Pro zástupce obou břehů Olše však má i symbolický význam.
„Je to propojení dvou zemí a zároveň významný prvek pro rozvoj turistiky celé oblasti,“ komentoval primátor Karviné Jan Wolf. Starosta Hażlachu Grzegorz Sikorski dodal, že pro místní je lávka velmi důležitá. „Umožní lidem navštěvovat sousedy, obchody i turistické cíle. A především posílí naše dobré sousedské vztahy.“
Lidé přemostění poprvé využijí na jaře
Po usazení ocelové konstrukce teď bude následovat montáž zábradlí a dřevěného povrchu přemostění. Hotovo má být v prosinci, pak se uskuteční zátěžová zkouška.
První chodci a cyklisté na most vyjdou a vyjedou na jaře. „Až projekt dokončí i polská strana. Obec Hażlach na svém území staví napojení na lávku, zpevní příjezdovou cesty a buduje cyklostezku, která bude také osvětlená,“ vysvětlila mluvčí Danková.
Náklady na vznik lávky čítají přes 43 milionů korun. Osmdesát procent platí evropská dotace, pět procent státní rozpočet, o zbytek se dělí Karviná a Hażlach.