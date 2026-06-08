Otevřeno. Sousedská lávka přes řeku Olši propojila dvě města i země

Lávku o víkendu slavnostně otevřelo vystoupení dětí, kněžské požehnání i symbolické spojení obou břehů Olše vodním „mostem“, který společně vodními proudy vytvořili čeští a polští hasiči.
„Lávka není jen ocelovou konstrukcí přes řeku – je to propojení dvou zemí a zároveň významný prvek pro rozvoj turistiky celé oblasti,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf, který spolu se starostou Hażlachu Grzegorzem Sikorskim lávku přestřižením pásky zpřístupnili.
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Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Olši v Karviné má jméno. Bude Sousedská
Přemostění tvořené ocelovou konstrukcí a dřevěným povrchem navazuje na cyklostezky na obou stranách hranice. Po přejezdu lávky lidé mohou pokračovat zcela novou, osvětlenou trasou do Pogwizdówa a odtud dál.
O názvu ‚Sousedská lávka‘ rozhodli lidé z obou stran hranice. Nejprve posílali návrhy, z nichž vedení obou měst vybrala finalisty – Lávka naděje, Sousedská lávka, Lávka Olzanka, Lávka bez hranic a Lávka nad Olzou.
Mezi těmi pak lidé dál hlasovali. Zapojilo se třicet tisíc lidí. „Nakonec zvítězil název Sousedská lávka, pro kterou hlasovalo 62,9 procenta účastníků,“ informovala mluvčí Karviné Monika Danková.
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Autorkou názvu je Martina Púšová. „Název Sousedská lávka podle mě vystihuje nejen spojení dvou břehů, ale i blízkost lidí na obou stranách hranice,“ řekla autorka.
Stavba o délce necelých 70 metrů a šířce 4,7 metru vyšla na více než 43 milionů korun. Osmdesát procent platí evropská dotace, pět procent státní rozpočet, o zbytek se rozdělila města Karviná a Hażlach.