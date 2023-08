Spolu se zbožím vozí kamiony z Turecka do firmy i běžence, ta zpřísní kontroly

Poprvé přijeli uprchlíci do areálu společnosti Lanex v Bolaticích spolu se zásilkou od tureckého dodavatele ve čtvrtek 20. července. Plomby byly neporušené, proto mohl kamion vjet do areálu bez fyzické kontroly nákladního prostoru. Uvnitř však bylo spolu s materiálem potřebným pro výrobu lan i čtrnáct cizinců ukrytých nahoře na paletách. Jako první o případu informoval server Novinky.cz.

„Jakmile jsme po otevření kamionu v prostorách našeho areálu zjistili, že jsou v nákladním prostoru ukryti lidé, okamžitě jsme volali policii. Vyčerpaným uprchlíkům jsme poskytli vodu k doplnění tekutin. Naštěstí nikdo z nich nejevil známky, že by ho náročná cesta zásadním způsobem ohrozila na životě. Policie si skupinu osob převzala,“ popsal situaci výkonný ředitel Lanexu Jiří Brož.

Policistům řidič řekl, že o živém nákladu nevěděl. Uprchlíci se do nákladního prostoru dostali nejspíše na trase během povinného odpočinku, pravděpodobně otvorem vyřezaným v plachtě na střeše.

Uprchlíci se před policisty dali na útěk

Druhý incident se odehrál o týden později, v sobotu 29. července. „Okolo šesté hodiny ranní si hlídka policistů všimla v Bolaticích kamionu s cizí poznávací značkou. Protože přednedávnem zde došlo k případu, kdy kamion z Turecka převážel nelegální migranty, se hlídka rozhodla nákladní soupravu zkontrolovat,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

V zadní části přívěsu policisté objevili poškozenou plachtu, z přívěsu pak vyskákalo šest cizinců, kteří se dali na útěk. Čtyři se podařilo zadržet hned, dva po krátké době, a to s pomocí přivolaného policejního psovoda. „Jednalo se o muže ve věku 25 až 35 let z afrického a asijského kontinentu, kteří neměli povolení pro vstup do Schengenského prostoru. Všichni byli v dobrém zdravotním stavu a byli předáni cizinecké policii,“ doplnil Černohorský.

Firma chce kamiony kontrolovat předem

„Ani v jednom případě běženci neporušili přepravované zboží a neudělali uvnitř nákladového prostoru žádný větší nepořádek,“ přiblížila mluvčí Lanexu Ivana Gračková. Jak ale dále podotkla, firma se na základě těchto dvou zkušeností dohodla se speditéry, že ji budou informovat o příjezdu tureckého kamionu do Lanexu s předstihem, aby bylo možné kvůli kontrole kontaktovat policii. „Měsíčně do Lanexu dojedou od našeho tureckého dodavatele zhruba tři kamiony, ale samozřejmě se to liší podle potřeby materiálu,“ upřesnila mluvčí.

„Pokud nás firma Lanex požádá o spolupráci při kontrole kamionů z Turecka, budou policisté samozřejmě nápomocni. Vzhledem k předchozím případům ale budou hlídky samy kontrolovat na Opavsku cizí kamiony, zda nepřevážejí uprchlíky,“ doplnil Černohorský.