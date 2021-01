Bývalý havíř vyrábí betonového mamuta pod ostravským Landekem

Schaffelhofer v areálu Hornického muzea zhotovil například už pračlověka, mamutí mládě, Petřkovickou venuši a přímo v podzemí důlního koně.

„Odjakživa mě bavilo malování, a když jsem začal pracovat v muzeu, tak jsem si říkal, že bych něco mohl i vyrobit,“ vysvětlil 69letý muž, který si dílo sám hradí.

„Nyní na mamuta sháním chlupy, přes zimu musím obvolat čalounictví, výrobce chemlonu nebo provozovny, kde vyrábějí košťata a kartáče. Chlupy nemohou být přírodní, venku by nevydržely. A už jsem spočítal, že jen lepidlo přijde asi na deset tisíc korun,“ přiblížil tvůrce s tím, že hotovo by chtěl mít do června.

Mamut váží zhruba dvanáct tun a částečně sedí v obří díře. Schaffelhofer totiž počítá se scénou jeho lovu, proto pokud sežene peníze, tak co nejdříve chce scénu doplnit o figurínu pračlověka s oštěpem.

Tvůrce hodně trápí vandalové. „U postavy pračlověka jsem snad už čtyřikrát dodělával sekyrku, někdy mu ji urazili i s rukou. Už měl i vydloubané oči, malého mamuta zase oškubávali. Je mi to líto a nechápu,“ povzdychl si.

Elán do práce mu to však nebere. Zpočátku si bral inspiraci z kreseb proslulého malíře pravěku Zdeňka Buriana. „Všichni jsme měli jeho představu pravěku v hlavách. Ale nyní už je na internetu kreseb mnohem více, takže velikosti a poměry těl studuji důkladněji,“ líčí někdejší horník z Dolu Odra v nedalekém Přívozu, přičemž stál i u zrodu unikátního Hornického muzea.

Oblast Landeku souvisí nejen s hornictvím, ale i s pravěkým osídlením. Právě na kopci nad soutokem řek Odry a Ostravice bylo totiž v roce 1924 odhaleno sídliště lovců mamutů. A v roce 1953 tam nalezli malou sošku takzvané Petřkovické-Landecké venuše, jejíž stáří se odhaduje na 23 tisíc let. V roce 1993 byla oblast vyhlášena národní přírodní památkou.