Dočištění ropných lagun vázne, v Ostravě zůstává kontaminovaná zemina

Ropné kaly, nejznámější součást dlouholeté ekologické zátěže, byly vytěženy na sklonku roku 2020. Zahájení prací zaměřených na vyřešení problému okolních kontaminovaných zemin termín nemá. Co by se mělo v areálu někdejší rafinérie dít, je přitom známo už dávno.

„O způsobu dokončení sanace je rozhodnuto již od roku 2018. Stručně lze koncept sanace popsat tak, že bude vybudována podzemní těsnící stěna a materiály uvnitř takto zabezpečeného prostoru, především kontaminované zeminy, budou přetěženy,“ konstatovala Alena Větrovcová z tiskového odboru ministerstva financí.

„Část jich bude stabilizována a vrácena zpět a část odstraněna na externích zařízeních. Následně bude lokalita rekultivována.“

K tomu povede ještě dlouhá cesta. „Pro dokončení sanace kontaminovaných zemin a dalších materiálů, které se nacházely v podloží uložených kalů, je v první řadě nutné zpracovat projekt,“ doplnila Větrovcová.

„Následovat bude zadání veřejné zakázky na dokončení sanace a její následná realizace.“

Projekt by měl vycházet z výsledků průzkumu, na jehož průběh dohlíží státní podnik Diamo.

„Výsledky doplňkového průzkumu se staly podkladem pro zpracování předprojektové studie sanace nesaturované zóny, která se v současné době zpracovává a dokončena by měla být v letošním roce,“ vysvětlila Lenka Rychtaříková, mluvčí státního podniku Diamo.

O tom, jak dlouho se ještě bude dokončení sanace chystat, rozhodne mimo jiné i to, zda pro ni bude potřebné zpracování studie EIA, tedy posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

„To je nutné zjistit vzhledem k tomu, že v rámci sanace bude poměrně rozsáhlá stabilizace kontaminovaných materiálů,“ vysvětlila zástupkyně ministerstva financí s tím, že nyní pracovníci ministerstva životního prostředí zjišťují, zda studie EIA bude potřebná.

S postupem ministerstva ale ostravský magistrát dlouhodobě nesouhlasí. Navrhované řešení totiž nevede k úplné dekontaminaci daného území. Část škodlivých látek by v areálu zůstala i do budoucna, což by ve výsledku ovlivnilo i jeho další využitelnost.

„Oproti plánovanému postupu se ostravský magistrát v rámci minulého kontrolního dne vyjádřil v souladu s platnými usneseními zastupitelstva města, že požaduje úplnou dekontaminaci v lokalitě Laguny Ostramo,“ konstatoval Petr Havránek z kanceláře primátora ostravského magistrátu.

„To vše tak, aby bylo následné využití území po sanaci v souladu s Územním plánem Ostrava pro lehký průmysl.“

S tímto požadavkem se však zástupci ostravského magistrátu na ministerstvo životního prostředí obracejí marně už dlouhá léta.

Podle ministerstva financí by plánované dokončení sanace mohlo postoupit do další fáze už příští rok. „Předpokládáme, že pokud nenastanou komplikace, mohla by být v průběhu příštího roku uzavřena smlouva se zpracovatelem projektu na dokončení sanace,“ představila záměr ministerstva Větrovcová.

„Rychlost dalších kroků se bude odvíjet od složitosti a rychlosti získávání příslušných povolení a souhlasů orgánů státní správy. Významné prodloužení přípravné fáze by například bylo způsobeno nutností podrobení záměru sanace procesu EIA,“ dodala Větrovcová.