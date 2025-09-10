Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

Josef Gabzdyl
  13:32
O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až jim poslal osm set tisíc korun. Po odhalení podvodu z nich získal zpět tři sta tisíc. Přitom jako pracovník v IT oboru byl přesvědčený, že se mu něco takového nemůže stát.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nyní se sice stydí a o jeho problému ví jen jeho přítelkyně, přesto se rozhodl promluvit.

Příběh se začal odvíjet na konci srpna. „Nebyl jsem v psychické pohodě a ti podvodníci se prostě trefili. Vůbec nevím, kde vzali mé číslo. Jakmile se dostanete dovnitř jejich podvodu, naprosto vás pohltí, nenechají vydechnout a musím uznat, že jejich práce byla hodně sofistikovaná. Byl to šílený tlak,“ přiznává programátor nyní.

Zazvonil mu mobil a ozval se údajný policista z Chomutova, který mu sdělil, že jeho bankovní účet byl napaden, ale obezřetný bankéř včas zasáhl a oznámil vše Policii ČR.

„Oznámil mi, že někdo neznámý s mou plnou mocí požádal v bance o půjčku půl milionu. Uvedl, že radši bude komunikovat přes whats app, který je šifrovaný, a brzy se mi ozve pracovník České národní banky (ČNB). Dokonce mi poslal svou služební průkazku policisty,“ popisuje podvedený muž.

I pomyslný bankéř mu poslal fotografii svého služebního průkazu. „Kdykoliv jsem o něčem zapochyboval, nebo vyjádřil obavy, okamžitě zareagovali a měli připravenou odpověď,“ pokračuje v líčení.

Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze

Recept na údajnou záchranu jeho peněz byl poměrně jednoduchý. Zdůraznili mu, aby si vzal půjčku 800 tisíc korun, díky které zabrání, aby si někdo vzal půjčku podvodnou.

„Dokonce jsme měli i videohovor a člověk, se kterým jsem hovořil, se shodoval s fotografií na průkazu. Neptali se na číslo účtu, ani na přístupová hesla, jen zdůrazňovali, abych nekontaktoval svou banku, že může být do podvodu zapletená. Ale přesně věděli, co a jak mám na svém účtu potvrdit,“ pokračuje nešťastník.

Po schválení půjčky kyberšmejd řekl, že se jedná o majetek ČNB, a že systém vygeneruje bezpečnostní schránku, která bude sloužit k zabezpečení peněz. V případě, že si muž peníze ponechá, dopustí se trestného činu. Poté poskytl několik čísel účtů, na které měl podvedený muž poslat rozdělené částky v různých výších. Tyto platby dle instrukcí uskutečnil.

Když muž například potřeboval vyvenčit psa, ani tak mu dotyční nedovolili přerušit hovor a odložit mobil. „Jakmile všechny platby v hodnotě téměř 800 tisíc korun byly připsány na požadované účty, hovor falešný bankéř ukončil, přesto však po celý večer zůstali v písemném spojení. Po celou dobu ho ujišťoval, že to nesmí nikomu říci, aby nic neohrozil,“ přidala se policejní mluvčí Eva Michalíková.

Někde magistr, jinde inženýr

Na druhý den, když měl čas a klid, mu začalo docházet, že se nejspíše stal obětí podvodu. „Díval jsem se například pozorněji na zaslané dokumenty a všiml si, že na jednom má jeden muž titul Mgr, ale na druhém Ing. Když jsem si vše zhodnotil, tak jsem se až musel smát své hlouposti, i když do smíchu mi rozhodně nebylo,“ povzdychl si.

Hned zamířil na policejní služebnu a volal i psal své bance i na ČNB. Díky tomu se u podařilo zpět získat alespoň 300 tisíc korun. Ale zbytek už asi nikdy neuvidí.

„Nechápal jsem, jak může někdo naletět na kyberpodvody a divil jsem se, kolik peněz jsou lidé podvodníkům schopní poslat. Byl jsem přesvědčený, že mně se to stát nemůže. Ale už mě také dostali,“ zakončil muž svůj příběh.

Falešný služební průkaz policisty, který ukázali kyberšmejdi při podvodu. (10. září 2025)

Falešný služební průkaz pracovníka České národní banky, který ukázali kyberšmejdi při podvodu. (10. září 2025)

Stydí se, proto se zatím svěřil jen své přítelkyni, rodině zatím o tom neřekl ani slovo. Současně však souhlasil s tím, aby se změnou hlasu a skrytě řekl, jak vše probíhalo a co cítil. „Lidé si musí uvědomit, že se něco podobného může brzy týkat i jich.“

Opakovaná doporučení přidala i policejní mluvčí Michalíková. „Policista nikdy s poškozenou osobou neřeší podvodná jednání po telefonu, tedy on-line. Vždy si ho pozve na policejní služebnu, nikoliv například na parkoviště, před nákupní centra či na jiná veřejná místa. Policista nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s bankéřem,“ upozornila.

Radí proto v takových případech okamžitě ukončit hovor a hned volat do banky. „Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře,“ konstatovala.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Vyšetřování pondělní nehody autobusu se studenty v Beskydech se podle policie protáhne. Možnou příčinou je totiž technická závada. Bude tedy nutné počkat na znalecké posudky, jejichž vypracování...

9. září 2025  12:08

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:45

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:23

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Advantage Consulting, s.r.o.
LÉKAŘ-ANESTEZIOLOGICKO/RESUS ODD (90-140.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 90 000 - 140 000 Kč

Dalších 32 665 volných pozic

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  18:08

Když dítě nevychodí ani základku. V Ostravě řešili, jak tomu předcházet

Na zvýšení šance části dětí na úplné dokončení základní školy se v Ostravě zaměřil dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zapojilo se do něj pět základních škol, které spojuje...

8. září 2025  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.